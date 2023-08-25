Прокуратура Мадрида инициировала дело против президента испанской футбольной федерации. Он поцеловал футболистку после победы в Чемпионате мира

Прокуратура Мадрида инициировала дело против главы испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Хенни Эрмосо после победы на Чемпионате мира по футболу среди женщин. Одна из жалоб передана в Национальный суд. Как сообщает El Confidencial со ссылкой на источники, в прокуратуру поступили четыре жалобы по этому делу, но прямой жалобы от Хенни Эрмосо пока нет.

20 августа в финале Чемпионата мира по футболу среди женщин Испания одержала победу над сборной Великобритании. Во время церемонии награждания Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной. Позднее Эрмосо, выйдя в прямой эфир в своем Instagram во время празднования победы, сказала о поцелуе: «Мне это не понравилось, но что мне делать?» Позже футболистка якобы попросила не придавать истории «большого внимания» и заверила, что это был «жест дружбы и благодарности». Однако источники испанского издания Relevo утверждают, что это слова не Эрмосо, а пресс-службы испанской футбольной федерации. Других заявлений о ситуации Эрмосо не делала.

Видео с поцелуем стало вирусным. Высший спортивный совет Испании назвал поступок Рубиалеса «очень серьезной ошибкой» и сообщил, что будет добиваться его отстранения. На поступок также отреагировали глава управления по вопросам равенства Иренe Монтеро, а также главы Министерства культуры и спорта Микель Исета и Маргарита Роблес, которые потребовали объяснений и извинений от президента испанской федерации футбола. Поцелуй осудил и премьер-министр Испании Педро Санчес, назвав его «неприемлемым жестом», добавив, что простых извинений за этот поступок «недостаточно». Министр по социальным правам Ионе Беларра, а также вице-премьер и министр труда и социальной экономики Йоланда Диас потребовали отставки Рубиалеса.

Рубиалес записал видео с извинениями, в котором говорит, что у него «не было плохих намерений» и все «произошло спонтанно». Позднее он сказал, что в поцелуе не было «ни доминирующей позиции, ни желания доминировать»: «Кто увидит видео, тот поймет, что перед 80 тысячами человек желание этого поцелуя было таким же, какое я мог бы иметь по отношению к одной из моих дочерей. <...> Это был спонтанный, эйфорический, взаимный и обоюдный поцелуй».

На разговоры об отставке Рубиалес заявил, что уходить не планирует «будет бороться до конца». «Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели все настолько серьезно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку», — сказал Рубиалес. Он также надеялся, что ему удастся выступить перед камерами совместно с Эрмосо. Однако менеджеру не удалось ее уговорить на выступление даже в присутствии спонсоров и команды, отмечает Relevo.

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