В Иране умерла 16-летняя Армита Гераванд. В начале октября ее задержали из-за отсутствия хиджаба, после чего она впала в кому

16-летняя иранка Армита Гераванд умерла после того, как в начале октября ее задержала «полиция нравов» из-за отсутствия хиджаба. Вскоре после этого девушка впала в кому. О ее смерти сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

«К сожалению, Гераванд на некоторое время впала в кому из-за повреждения головного мозга и умерла несколько минут назад», — цитирует Reuters агентство.

Полиция задержала Гераванд в метро Тегерана 1 октября. Иранско-курдская правозащитная организация Hengaw сообщала, что это произошло с применением силы со стороны силовиков. Поводом стало отсутствие у девушки хиджаба: она шла с непокрытой головой, что является нарушением действующих в Иране законов. «Полиция нравов» доставила ее в больницу в критическом состоянии. 5 октября стало известно, что Гераванд впала в кому. Иранские власти утверждают, что она получила травму из-за того, что упала в обморок и ударилась головой.

В сентябре 2022 года Иран охватили масштабные протесты, переросшие в столкновения с силовиками. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после жестокого избиения силовиками, задержавшими ее за «неправильное» ношение хиджаба. Несмотря на массовость, власти Ирана жестоко подавили протесты. По данным иранских правозащитников, десятки тысяч протестующих были задержаны, сотни убиты в ходе столкновений с силовиками, семеро казнены, а еще десяти вынесли смертные приговоры, которые пока не привели в исполнение.

В сентябре 2023 года иранские власти серьезно ужесточили ответственность за нарушение исламского дресс-кода, а также «пропаганду наготы».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.