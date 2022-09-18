В Иране полиция разгоняет протестующих женщин. Поводом для протестов стала смерть девушки, задержанной полицией нравов

Иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона стихийных протестов, начавшихся после смерти 22-летней девушки, задержанной полицией нравов, передает Al Jazeera.

Основанием для задержания Махсы Амини стал «неправильно надетый» хиджаб. Вскоре после задержания девушка умерла в полицейском участке. По официальной версии, причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако, по словам очевидцев, полицейские жестоко избили задержанную.

Позже иранская полиция опубликовала видео из полицейского участка, на котором запечатлен момент, когда девушка потеряла сознание. Родственники девушки утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.

«Это была здоровая 22-летняя девушка. Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — цитирует телеканал слова родственников погибшей девушки.

По данным СМИ, президент Ирана Эбрахим Раиси приказал министру внутренних дел начать расследование в связи со смертью девушки.

Позже в сети появились видео, на которых протестующие женщины снимают и подбрасывают в воздух свои платки в знак солидарности с погибшей девушкой. Между тем, появление женщины на публике без платка является в Иране преступлением.

Источник: Al Jazeera