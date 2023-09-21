В Иране за пропаганду нарушения исламского дресс-кода будут сажать на 10 лет

Парламент Ирана принял закон «О хиджабе и целомудрии», который ужесточает наказания за нарушения женщинами исламского дресс-кода. Об этом сообщает местное оппозиционное издание IranWire.

По его данным, новый закон поддержали 152 члена парламента, при 34 «против». Теперь закон должен одобрить Совет стражей Конституции, а затем подписать президент.

В принятом законе больше 70 статей, в которых прописаны различные нормы ответственности, связанные с ношением женщинами традиционной мусульманской одежды, в первую очередь хиджаба.

Так, в документе прописан штраф на сумму, эквивалентную 150 американским долларам, для женщин, не носящих хиджаб или «соответствующую одежду». За повторное нарушение женщинам грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы. До сих пор за появление на публике без хиджаба иранским женщинам грозило от 10 дней до двух месяцев заключения, отмечает BBC News.

В свою очередь, The Guardian пишет, что наиболее суровые наказания в новом законе предусмотрены для людей, «пропагандирующих» нарушение дресс-кода «в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, СМИ, группами или организациями». Виновных в этом будут сажать на срок от трех до десяти лет. Также в документе прописаны штрафы для «пропагандирующих наготу» или «высмеивающих хиджаб» в соцсетях.

В ООН закон «О хиджабе и целомудрии» назвали «формой гендерного апартеида». Там подчеркнули, что новые нормы нарушают фундаментальные права женщин, в том числе право на участие в культурной жизни, право на свободу мнений и их выражения, право на мирный протест и на свободу передвижения, а также право на доступ к социальным, образовательным и медицинским услугам.

Осенью 2022 года в Иране начались массовые протесты, которые продолжались по всей стране в течение нескольких месяцев. Поводом для них стала смерть 22-летней Махсы Амини. Она умерла после жестокого избиения сотрудниками иранской «полиции нравов», которые задержали ее за «неправильное» ношение хиджаба. В ходе протестов иранки демонстративно сжигали свои хиджабы и призывали к масштабным реформам и смене режима в стране.

Несмотря на массовость, власти Ирана жестоко подавили протесты. По данным иранских правозащитников, десятки тысяч протестующих были задержаны, сотни убиты в ходе столкновений с силовиками, семеро казнены, а еще десяти вынесли смертные приговоры, которые пока не привели в исполнение.

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