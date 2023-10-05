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В Иране девушка впала в кому после задержания за отсутствие хиджаба

16:01 • 05.10.2023

В столице Ирана Тегеране 16-летняя Армита Гераванд впала в кому после того, как ее задержали за отсутствие хиджаба. Об этом сообщает иранско-курдская правозащитная организация Hengaw.

По ее данным, патруль «полиции нравов» задержал девушку с применением силы на одной из станций метро Тегерана. Поводом для задержания стало отсутствие хиджаба — девушка шла с непокрытой головой, что является нарушением действующих в стране законов. Силовики, применившие к Гераванд силу, доставили ее в госпиталь в критическом состоянии. Там она находится под охраной сотрудников служб безопасности Ирана.

Иранские власти утверждают, что девушка упала в обморок и ударилась головой, а ее текущее состояние не связано с задержанием. Иранское телевидение государственное агентство IRNA распространило запись с камеры видеонаблюдения в метро Тегерана. На кадрах видно, как Армита Гераванд заходит в вагон вместе с двумя подругами, а спустя несколько секунд ее выносят на перрон без сознания. Подтвердить подлинность записи, а также понять по ней, что произошло с девушкой в вагоне — невозможно.

В сентябре 2022 года Иран охватили масштабные протесты, переросшие в столкновения с силовиками. Поводом для них стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после жестокого избиения силовиками, задержавшими ее за «неправильное» ношение хиджаба.

В сентябре 2023 года иранские власти серьезно ужесточили ответственность за нарушение исламского дресс-кода, а также «пропаганду наготы».

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