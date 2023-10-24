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Навального отправили в ШИЗО из-за «таинственного рапорта» 

12:25 • 24.10.2023

Алексея Навального в 21 раз отправили в ШИЗО. На этот раз он проведет там 12 суток из-за «таинственного рапорта». Об этом сообщается в соцсетях политика. 

«Я снова в ШИЗО. 12 суток. Основание — рапорт тюремного прапорщика, в котором он очень таинственно, с многоточиями написал: “При выводе осужденного Навального из камеры для получения матраса он унизил мое достоинство, сказав, что я и...т, о…л и ч…т”», — говорится в сообщении. 

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что теперь в сумме он проведет в ШИЗО 236 дней. 

В конце сентября Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — это самое жесткое наказание, предусмотренное в колониях. 

Накануне стало известно, что у Навального отобрали письменные принадлежности. Из-за этого он отказался выходить из камеры и не появился на очередном судебном заседании по своему иску к колонии ИК-6 в Мелехово. 

13 октября Басманный суд Москвы арестовал трех адвокатов Навального — Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина. Их обвиняют в участии в «экстремистском сообществе». По версии следствия, адвокаты «регулярно передавали информацию» от политика его команде. Соратники Навального считают, что преследование адвокатов стало частью плана по полной изоляции политика.

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