Навального отправили в ШИЗО из-за «таинственного рапорта» 

Алексея Навального в 21 раз отправили в ШИЗО. На этот раз он проведет там 12 суток из-за «таинственного рапорта». Об этом сообщается в соцсетях политика.

«Я снова в ШИЗО. 12 суток. Основание — рапорт тюремного прапорщика, в котором он очень таинственно, с многоточиями написал: “При выводе осужденного Навального из камеры для получения матраса он унизил мое достоинство, сказав, что я и...т, о…л и ч…т”», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что теперь в сумме он проведет в ШИЗО 236 дней.

В конце сентября Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — это самое жесткое наказание, предусмотренное в колониях.

Накануне стало известно, что у Навального отобрали письменные принадлежности. Из-за этого он отказался выходить из камеры и не появился на очередном судебном заседании по своему иску к колонии ИК-6 в Мелехово.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал трех адвокатов Навального — Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина. Их обвиняют в участии в «экстремистском сообществе». По версии следствия, адвокаты «регулярно передавали информацию» от политика его команде. Соратники Навального считают, что преследование адвокатов стало частью плана по полной изоляции политика.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.