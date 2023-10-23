У Навального отобрали письменные принадлежности. Из-за этого он отказался выходить из камеры на суд

Алексей Навальный не появился на очередном судебном заседании по своему иску к колонии ИК-6 в Мелехово, где он отбывает наказание. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Сначала он написал, что причина неизвестна, но позже сообщил, что Навальный отказался выходить из камеры.

«Стали известны детали. У Алексея Навального отобрали все письменные принадлежности. Из-за этого он отказался выходить из камеры на суд и на следственные действия. В камеру вошли силовики в касках и, применяя силу, потащили его к следователю», — написал Жданов.

Очередное заседание по иску Навального к администрации колонии было должно было состояться в Городском суде Коврова. До сих пор Навальный принимал участие в судах с помощью видеосвязи. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, судебное заседание отложили.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал по обвинению в участии в «экстремистском сообществе» трех адвокатов Алексея Навального — Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина. По версии следствия, адвокаты «регулярно передавали информацию» от политика его команде. Соратники Навального считают, что преследование адвокатов стало частью плана по полной изоляции политика.

На последнем заседании Навальный, выступая по видеосвязи, призывал адвокатское сообщество отреагировать на преследование его защитников. После этого ему отключили связь.

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