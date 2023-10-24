Антивоенного активиста Айхала Аммосова оставили под арестом в Казахстане 

Алматинский городской суд оставил под арестом якутского музыканта и антивоенного активиста Айхала Аммосова (Игоря Иванова). Об этом сообщил его защитник Адам Мурат.

«Обжаловать решение следственного судьи дальше некуда, такие материалы пересмотру в кассационном порядке в Верховном Суде Республики Казахстан не подлежат», — написал он в инстаграме. По словам Мурата, Аммосову может грозить экстрадиционный арест на 12 месяцев.

В свою очередь, заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживага сообщил «Холоду», что Аммосова вряд ли выдадут России до окончания всех процедур, связанных с получением статуса беженца.

«В случае с Аммосовым, мы сразу подали на статус беженца и поэтому экстрадиционный арест не означает, что его в течение года выдадут. Пока он не пройдет все процедуры по получению убежища и даже если ему откажут, то будет время на обжалование, и его никто никуда не выдаст. Власти это гарантируют. Понятно, что могут быть какие-то эксцессы, но надеюсь, что с ним такого не будет», — сказал он.

В конце декабря 2022 года появились сообщения, что Аммосов пропал. 13 декабря он не явился в Якутский городской суд на заседание по своему уголовному делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Поводом для его возбуждения стал баннер с надписью Yakutian punk against war, который Аммосов вывесил на крыше бассейна в центре Якутска. До этого его трижды штрафовали по административным протоколам о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за граффити, листовки и пикет.

В апреле 2023 года Аммосова внесли в реестр в экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Туда попадают осужденные и подследственные по уголовным делам о терроризме и экстремизме.

В начале октября стало известно, что Аммосова задержали в Казахстане и поместили в СИЗО на 40 дней «в связи с экстрадиционным вопросом». Позже выяснилось, что в Казахстане Аммосов четыре месяца ждал гуманитарную визу и эрзац-паспорт, с которым он бы мог вылететь в Германию. Но он не успел получить документы до ареста.

По какой именно статье российские власти требуют выдать Аммосова — неизвестно. Уголовная статья о «дискредитации» армии не является экстрадиционной. Издание «Настоящее время» со ссылкой на журналистку Евгению Балтатарову пишет, что Аммосов, находясь в Казахстане, якобы «наговорил» на террористическую статью. Однако официально об этом не сообщалось.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.