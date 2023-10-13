Антивоенный активист из Якутии, лидер панк-группы Crispy Newspaper Айхал Аммосов, отправленный в СИЗО в Алматы, четыре месяца ждал гуманитарную визу и паспорт иностранца в Германии. Об этом «Холоду» рассказали в инициативе inTransit, помогающей россиянам, преследуемым по политическим мотивам.

В inTransit сообщили, что у Аммосова не было загранпаспорта, поэтому он не мог покинуть Казахстан. После получения визы он планировал получить немецкий эрзац-паспорт иностранца — проездной документ, с которым в сочетании с визой можно выехать Казахстана в Германию.

«Кейс Аммосова с самого начала был отмечен как приоритетный по фактору риска, предпринимались многократные попытки ускорить выдачу [со стороны правозащитников]. В последние полтора месяца в связи с вероятным арестом просьбы ускорить выдачу также были много раз направлены в соответствующее ведомство», — говорят в inTransit. Однако документов активист так и не получил.

С весны 2023 года немецкие правозащитные организации отмечают значительное замедление процесса выдачи немецких гуманитарных виз, сообщили «Холоду» также в inTransit: «Это масштабная проблема, и она касается всех заявителей на немецкие гуманитарные визы, независимо от их профессий, фактора риска, страны, в которой находятся».

Первой о задержании Аммосова сообщила журналистка Евгения Балтатарова. Представитель Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности рассказал, что Аммосова отправили в СИЗО на 40 дней «в связи с экстрадиционным вопросом». Причина для запроса не уточнялась.

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