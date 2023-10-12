В Казахстане отправили в СИЗО якутского антивоенного активиста и лидера панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова (Игоря Иванова). Об этом сообщила журналистка Евгения Балтатарова.

«В деле Айхала самое главное выяснить по какой статье его водворили в СИЗО. Если по старой о дискредитации, то она не депортационная, но ему в России могли пришить новую, например экстремизм», — написала Балтатарова.

В свою очередь, представитель Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) пояснил «Медиазоне», что Аммосова заключили под стражу на 40 дней «в связи с экстрадиционным вопросом», не уточнив по какой статье российские власти просят о выдаче активиста.

О задержании Аммосова в Казахстане стало известно 9 октября. В апреле его внесли в реестр в экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В него попадают осужденные и подследственные по уголовным делам о терроризме и экстремизме.

В то же время о возбуждении такого дело против Аммосова официально не сообщалось. В августе 2022 он стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации» армии. Поводом для его возбуждения стала акция, в ходе которой Аммосов вывесил баннер с надписью Yakutian punk against war на крыше бассейна «Самородок» в центре Якутска.

Также Аммосова трижды штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии за антивоенные граффити и листовки.

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