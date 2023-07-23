С Левашовского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге убрали памятник репрессированным полякам. Об этом изданию «Север.Реалии» сообщил руководитель Центра «Возвращенные имена», историк Анатолий Разумов. Он потребовал объяснений у петербургских властей. Ответа на свое обращение он пока не получил.

В администрации мемориала в Левашово Разумову сказали, что не знают, куда пропал памятник. Историк считает, что его могли увезти на реконструкцию, однако официальной информации об этом, так же как и заявлений о его переносе и демонтаже не было. Левашов настаивает, что памятник должен вернуться на свое место ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Левашовская пустошь — это бывший расстрельный полигон НКВД. Там захоронены около 45 тысяч жертв сталинских репрессий. В 1989 году пустошь была признана мемориальным кладбищем, в а 2015-м — объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось о пропаже табличек о репрессированных и депортированных поляках в Томской области. Затем таблички с именами пропали с монумента Памяти поляков в Якутске. Летом 2023 года более десятка памятных табличек проекта «Последний адрес» с именами людей, репрессированных в советское время, пропали в Москве. Власти объяснили это тем, что собственники квартир не согласились на их установку.

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