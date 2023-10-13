«‎Верить в пришельцев — лучше, чем бояться нападения сверхдержавы»

В издательстве Individuum вышел русский перевод бестселлера Марка Пилкингтона «‎Уфологи в штатском». В этой книге Пилкингтон объясняет, как, начиная с середины ХХ века, спецслужбы поощряли и сами выдумывали сообщения об НЛО, скрывая таким образом секретные операции и технологические эксперименты. Так что же, все истории о внеземных контактах — обман правительств разных стран? Редактор «Холода» Максим Заговора поговорил с Пилкингтоном.

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Полагаю, что большинство кликнувших на это интервью, как и купивших вашу книгу, ждут ответа всего на один вопрос. Давайте сразу на него и ответим, а потом поговорим о книге. Вы же понимаете, о каком вопросе я говорю?

— Конечно. Но спрашивайте, вдруг это не то, о чем я подумал.

Инопланетяне существуют?

— Да, это он (смеется). Я бы сказал так: может быть, они где-то и существуют — большинство астрономов согласятся, что раз жизнь появилась здесь, то она должна была появиться и где-то еще. Но если мы задаем этот вопрос в контексте НЛО, то мы имеем в виду, посещали ли инопланетяне Землю. И мой ответ на это: уверенное «нет»‎. Ни один из известных инцидентов, связанных с НЛО, не подтверждает присутствия инопланетян.

Тогда поговорим о культе НЛО. Вот этот образ летающей тарелки — главная форма «инопланетных космолетов» — откуда взялся? ‎

— Это вышло случайно. Первый знаменитый случай наблюдения НЛО, который попал в новости, произошел в 1947 году. Это был летчик-любитель Кеннет Арнольд. Он продавал системы пожаротушения, а полеты были его хобби. Он говорил, что видел девять объектов в форме полумесяца, которые пролетели по воздуху, «как диски прыгают по воде». Кто-то из журналистов назвал это «летающей тарелкой», хотя сам Арнольд так не говорил. И это выражение закрепилось.

Интересно, что форма диска действительно аэродинамически удобна, и я пишу в книге о попытках создания летательных аппаратов этой формы — их было несколько. Так что сама по себе идея летающей тарелки не такая уж безумная. Но, насколько мы знаем, она не используется в авиапроизводстве. Были попытки создать летающие тарелки — американские ВВС пробовали сажать в них пилотов, но это было не слишком удобно.

Еще есть теория заговора, что нацисты вели разработки летающих тарелок с большим успехом, а потом американцы и русские на этой основе сделали свои версии. Опять же, если это и так, то подтверждающих это данных у нас нет.

Но кое-что, успешно работающее, действительно появилось благодаря образу НЛО — летающих тарелок. Это фрисби. Они отлично летают, но, согласитесь, вам бы не хотелось оказаться внутри.

Фото: архив Марка Пилкингтона

Вы пишете, что НЛО-мания началась именно с 1947 года, после Второй мировой войны. Разве человечество не всегда думало о пришельцах из космоса?

— Нет, это относительно свежий культурный феномен. Конечно, люди видели непонятные объекты в небе всю свою историю, как только начали смотреть вверх. И, конечно, люди всегда придавали большое значение небесным телам: например, во многих культурах поклонялись метеоритам — предметы, упавшие с неба, становились предметами культа. Во многих культурах боги спускались с небес, как инопланетяне. Да, мы всегда смотрели на небо и поклонялись ему. Но эпоха НЛО началась после Второй мировой войны, она вдохновлена технологическим прогрессом, невероятным прогрессом в авиации и оружии.

И это очень американская история. Главным страхом в Америке тогда было вторжение Советского Союза. Изначально все боялись, что летающие диски — это разведывательная миссия СССР. Только позднее, где-то через год, появилась идея, что это могут быть инопланетяне. И эту идею поддерживала армия США, чтобы успокоить население. Верить в пришельцев — лучше, чем бояться нападения сверхдержавы.

Фото: Science History Images / Alamy / Vida Press

А само американское правительство допускало существование инопланетян?

— Поначалу они рассматривали такую возможность. Существует исследование ВВС США про одну из первых историй с НЛО, в котором предполагается, что там правда действовали инопланетяне. Но потом это изменилось, и власти начали использовать «‎карту» НЛО в своих целях.

В 1952 году Life — крупнейший американский журнал того времени — со ссылкой на ВВС США написал, что летающие тарелки существуют и могут быть связаны с инопланетянами. Идея существования инопланетян начала раскручиваться.

К середине 1950-х годов ЦРУ стало использовать самолеты U-2 для разведки в СССР. И им было выгодно, чтобы люди, которые их видят, думали, что это НЛО. Начались эти странные игры. ЦРУ поддерживало веру в летающие тарелки, чтобы скрыть свои секретные программы. Это происходило вплоть до 1980-х, а возможно, и дольше.

При этом властям были выгодны именно слухи, а не уверенность людей в том, что над страной летают инопланетяне. Как они этого добивались? Приведу пример. Вот, люди видят нечто, что не могут объяснить. Кто-то из ЦРУ встречается с ними и говорит: о, нас интересует этот случай. Человек описывает, что он видел, а расследователи знают, что на самом деле он видел U-2, но это нужно скрыть, к тому же они не хотят, чтобы СССР отследил маршрут самолета по сообщениям об НЛО. Так что они говорят: вы ошиблись, это был не НЛО, а отражение ледяных кристаллов в небе или Венера. Но на самом деле они знают, что это был U-2, летящий в СССР или обратно. Вот такая сложная игра. Но люди все равно сомневались, а кто-то точно понимал, что это никакая не Венера, поэтому миф об НЛО прогрессировал.

Эта тема довольно запутанная. Я знаю, что есть люди, которые сейчас работают в разведке, армии или ВВС, и верят, что НЛО — это корабли инопланетян. В это верят люди в системе, из-за этого происходят истории в Конгрессе США и так далее. Это уже невозможно контролировать. То, что началось как тактические меры по введению в заблуждение, вышло из-под контроля.

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Как еще американские власти использовали миф об НЛО в международной политике?

— В книге я подробно описываю программу «Палладий», которую в 1960-х разработали ВВС и ЦРУ. Эта программа выдавала ложные сигналы на радары самолетов, и с ее помощью можно было изобразить любой объект с любой скоростью. Этим объясняются многие случаи наблюдения НЛО на военных или гражданских радарах.

Еще один пример. В 1950–1960-х годах в Южной Америке, которая была одним из горячих мест во время холодной войны, случился резкий всплеск сообщений об НЛО. Эти сообщения о летающих тарелках поощрялись Америкой, чтобы скрыть ее тайные операции. Тогда же произошло одно из первых, если не первое, происшествие, связанное с похищением человека якобы инопланетянами — им был бразильский фермер. Есть предположение, что это было частью психологической военной операции в Бразилии: человека захватили, вывезли, а потом вернули. А он сказал, что его похитили инопланетяне.

А что насчет остального мира? Советский Союз использовал миф об НЛО для решения своих задач?

— Думаю, да. В послесловии к новому изданию своей книги я намекнул, что СССР в 1970-е раскручивал истории про НЛО и поощрял связи с американскими и европейскими, особенно французскими, уфологами, чтобы узнать о новых технологиях и новом оружии.

Это звучит странно, но людей, которые работают в оборонной индустрии или разведке и интересуются НЛО, не сложно склонить к тому, чтобы они поделились информацией. Они думают, что разговаривают с учеными, уфологами, людьми, которых интересуют НЛО, и наивно развенчивают их мифы, одновременно выдавая информацию.

Полезны и сами уфологи, которые следят за неопознанными объектами и могут поделиться координатами, где и что они видели. В конце 1970-х исследователи НЛО из Америки общались с коллегами из Советского Союза и делились с ними информацией. Это, конечно, привлекло внимание американской разведки.

Кроме того, СССР точно так же, как США, выдавал свои испытания за необъяснимые феномены. Был один знаменитый случай в конце 1970-х годов, когда запускали спутник серии «Космос». В небе остался след, похожий на медузу. Это был тест советского летательного аппарата, но власти представили его как НЛО — о нем писали во всех газетах именно в таком контексте, чтобы отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле.

Matthew Paulson / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

А сейчас США и Россия продолжают заниматься чем-то подобным?

— Где-то 10 лет назад в Иране наблюдали НЛО. В газетах сообщали о загадочном свете в небе и странных роботообразных существах на земле. Но вот совпадение: это происходило ровно в то время, когда США отправляли в Иран свои дроны, чтобы отслеживать производство ядерного оружия. Один из них даже то ли сбили, то ли он сам упал. И США поддерживали слухи о том, что это НЛО.

Это работает и в другую сторону. У меня нет доказательств, но я подозреваю, что последний всплеск интереса к НЛО в Америке может быть вызван недружественными фермами онлайн-троллей, возможно, из России. Я вижу, что это просто таргетированные кампании.

Таким образом людей стимулируют к недоверию своему правительству, армии и разведке. А еще провоцируют недоверие внутри правительства, где и так существует сильнейшая агрессия между Демократической и Республиканской партиями. Также это сеет недоверие и неопределенность в армии, вынуждает военных раскрывать секреты. В общем, это работает на дестабилизацию внутри страны.

Я не говорю, что новый всплеск интереса к НЛО, который начался в Америке, — это результат какого-то плана. Просто, когда это уже произошло, кто-то мог использовать это в своих целях. Это оружие, которое не требует ничего, — им может быть просто человек с ноутбуком.

Вы много пишете об НЛО в массовой культуре. Правительства использовали фильмы, книги и музыку в своих интересах?

— Возможно. В каждой стране есть случаи влияния власти на культуру, в разном объеме. Иногда — немного, просто чтобы люди были довольны, иногда — очень сильно, чтобы продвигать ложь и дезинформацию. Многие кино- и телепроизведения, снятые в США в 1950–1960-е годы, были созданы для того, чтобы продвигать некий образ Америки на экспорт. Это общеизвестный факт.

Помните первый классический фильм про НЛО «День, когда Земля остановилась» 1951 года? Потрясающий фильм, до сих пор смотрится прекрасно. Его идея в том, что инопланетный полицейский прибывает со своим роботом в Вашингтон на большой летающей тарелке и говорит: «Мой народ беспокоится из-за того, что вы разрабатываете ядерное оружие. Мы хотим, чтобы вы остановились. Иначе мы уничтожим вашу планету». Интересно, что такой Америка видела свою роль в мировой политике: она первой создала ядерную бомбу и хотела выступать мировым полицейским, который контролирует оружие, способное уничтожить весь мир.

Фильм очень помог распространению веры в летающие тарелки и идеи, что инопланетяне похожи на нас и беспокоятся из-за пути, выбранного людьми. Это привело к росту сообщений об НЛО и встречах с инопланетянами, очень похожими на людей, которые просят прекратить разработку ядерного оружия. Так что, вне зависимости от того, был ли такой умысел (а он, возможно, был), фильм имел сильное влияние на американское сознание и на мировое, я уверен, тоже. Он продвигал идею, что тот, кто владеет атомной бомбой, добрый, мудрый, почти богоподобный, но в то же время твердый и безжалостный и уничтожит тебя, если ты с ним свяжешься.

Кстати об этом человекоподобном образе инопланетянина, с тонкими конечностями, большой головой и бездонными черными глазами — откуда он взялся?

— Он появился гораздо раньше культуры НЛО. Герберт Уэллс написал в конце XIX века статью «Человек миллионного года», где он представляет, как будут выглядеть люди через миллион лет. И то, что он описывает, изрядно напоминает стандартный образ инопланетянина: большая голова, высохшие конечности, потому что люди пользуются мозгами, а не телом, ведь вся работа автоматизирована и ручного труда больше нет.

Этот образ появился в XIX веке. И если посмотреть бульварные научно-фантастические журналы 1940-х, до волны НЛО, там тоже много изображений похожих существ: маленькое тело, большая голова, большие глаза. В европейском фольклоре есть феи и другие существа, которые отчасти на это похожи. К 1960-м этот образ стал более распространенным — он стал стандартным, когда люди стали сообщать о встречах с инопланетянами. Был случай в начале 1960-х, когда американская пара, Бетти и Барни Хилл, якобы была похищена маленькими инопланетянами. Об этом много писали, сняли фильм — это очень известная история. После этого этот образ стал повсеместным.

Ну и окончателно этот образ инопланетянина, конечно, утвердил фильм «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга. Это хороший пример ризоматичного (постструктуралистский философский термин, означающий нелинейность и одновременно взаимосвязанность явлений, грубо говоря «все влияет на все». — Прим. «Холода») вихря: Спилберг говорил с исследователями НЛО о том, как, по их мнению, выглядят инопланетяне. Они опирались на случаи из своего архива. А затем Спилберг использовал этот образ в своем фильме. Окончательно его закрепила, пожалуй, книга «Причастие» (Communion) Уитли Стрибера — абсолютный бестселлер, в котором автор описывает эксперименты, которые над ним якобы проводили инопланетяне,

Доходило до курьезов: когда в 1990-е годы кто-то рассказывал о встрече с инопланетянами, которые выглядели по-другому, их не принимали всерьез именно из-за описания внешнего вида пришельцев, а не из-за самих историй.

Но интересно, что в нынешней волне популярности НЛО главными стали предметы, технологии, транспортные средства, а о самих инопланетянах особенно не говорят. Люди не рассказывают о контактах с инопланетянами, их интересуют неживые объекты. Технологическая волна пришла на смену биологической.

В книге вы говорите, что все НЛО — это результат чьих-то действий, в том числе секретных. Давайте возьмем три суперпопулярных образа, а вы их разоблачите.

— Давайте.

— Это просто. Люди по ночам специально приминают посевы — такой перформанс своего рода, концептуальное искусство.

Фото: Pascal Rossignol / Reuters / Scanpix / LETA

— А вот это уже сложнее! Но это точно не инопланетяне. В книге я говорю, что, возможно, это какое-то исследование в связи с использованием биологического или радиологического оружия. Хотя, честно говоря, спустя 15 лет я уже не так в этом уверен. Сейчас мне кажется, что это была просто общественная паника в фермерской среде. То есть животные просто погибли — по разным причинам, а люди додумали, увидев в небе какой-то свет. Если прочитать все сообщения о случаях увечья скота вплоть до самых ранних, а это конец 1960-х — начало 1970-х, то становится видно, что любители НЛО влияли на тех, кто столкнулся с изувеченными животными, толкали их к мысли, что тут есть связь с пришельцами. Это была паника. Поэтому, наверное, главу про биологическое оружие я бы сейчас изменил.

Что насчет обнаруженных тел инопланетян?

— По-разному, но это всегда фейки. Самое известное такое видео — подделка, сделанная британской компанией, которая занимается спецэффектами. Причем не очень качественной, но очень хорошо распространенной (речь о видео, известном как «‎Вскрытие пришельца», которое впервые показал рок-певец Рэг Пресли в утреннем британском телешоу шоу ‎13 января 1995 года. — Прим. «‎Холода»‎).

Еще пример: недавно мексиканский конгресс устроил целое обсуждение. Известный местный телеведущий Хайме Мауссан, который уже лет 30 рассказывает об НЛО, принес в коробочке нечто — и заявил, что это инопланетяне. Трагическая история, но это оказались композитные фигуры из костей детей, украденных из древних могил. В Южной Америке расхищение могил — известное дело. Есть еще много видео со спецэффектами, на которых интервьюируют инопланетян, но это именно спецэффекты. Технологии улучшаются.

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Марк, вы понимаете, что своей книгой и вообще деятельностью разрушаете главную мечту нашей цивилизации? Вам не стыдно?

— Да, раньше, когда меня приглашали выступить на конференциях уфологов, показать фильм по книге, я переживал, что это будет расстраивать людей, а мне этого не хочется. Но я не отмахиваюсь от возможности существования инопланетян где-то во Вселенной, не отрицаю, что они могли когда-то посещать Землю. Я просто показываю, что имеющиеся у нас данные никак не подтверждают это. И указываю на то, что вера многих людей в инопланетян объясняется психологическим оружием или медиакампаниями.

Я помогаю людям по-новому взглянуть на тему. Я уверен, что вера в НЛО — это своего рода религия. Не хочу заставлять кого-то перестать верить в инопланетян и НЛО и часто говорю, что это разумная и рациональная религия, намного рациональнее, чем традиционные религиозные движения. Это современная религия, в основе которой — наука и дух. Это неплохо.

Конечно, в мире НЛО есть секты. Например «Небесные врата»: в 1990-е годы все ее члены покончили с собой по указанию лидера, который говорил, что их души попадут на корабль, который летит за кометой Хейла — Боппа. В этом сообществе есть опасные люди. Но в целом оно безобидно. Я тоже надеюсь, что, если людям удастся прожить на Земле достаточно долго, мы познакомимся с нашими инопланетными соседями.