В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, который регламентировал количество ядерного оружия у России и США. Это не значит, что обе страны сразу же начнут наращивать свои боезапасы. Но если вам все равно не по себе, отметим: ядерный взрыв — это не обязательно конец света. Масштаб последствий зависит от многих факторов: какой мощности будет заряд, кто будет наносить удар и по каким целям. Об особенностях ядерных взрывов и правилах, которые помогут спасти жизнь, написала «Служба поддержки». «Холод» пересказывает главное из их гайда.
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До взрыва
1. Составьте план действий
Для начала оцените свои риски. Скорее всего, удары придутся на цели с военной, экономической и индустриальной значимостью. Если вы близко к этим объектам, возможно, лучше уехать подальше.
Оцените свои ресурсы. Важно понять, в каком объеме вы можете подготовиться к взрыву. Постарайтесь делать покупки всего, что вам может понадобиться, с интервалами, чтобы не создавать дефицит в аптеках и магазинах.
Обдумайте пять вопросов:
- Как вы узнаете о взрыве и будете следить за уведомлениями властей?
- Как найдете укрытие?
- Как будете поддерживать связь с близкими?
- Что важно иметь при себе?
- Как заранее позаботиться о домашних животных?
Учитывайте ваши особенности и особенности своих близких:
- Возраст: на ком будет ответственность за детей и пожилых родственников в случае опасности?
- Локация: где часто бывает каждый член семьи? Это поможет понять, где искать убежище и хранить тревожный чемоданчик.
- Медицинские показания, необходимость в рецептурных препаратах и аппаратах жизнеобеспечения, аллергии: что можно подготовить заранее?
- Мобильность: кто поможет близкому с инвалидностью в случае опасности?
Готовый план действий можно распечатать, чтобы каждый член семьи носил его с собой: так будет легче правильно среагировать в случае опасности.
2. Соберите тревожный чемоданчик
Запасов тревожного чемоданчика должно хватить хотя бы на один-три дня. Соберите самое необходимое для вас и вашей семьи. Если есть домашние животные — убедитесь, что вы не забыли собрать все и для них. Важно, чтобы все было герметично упаковано. Кроме того, положите в чемоданчик аптечку для экстренных случаев.
- средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);
- хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;
- санитайзер для рук, спиртовые салфетки;
- марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- две пары резиновых перчаток: оказывать помощь после взрыва можно только в них;
- специальные атравматические ножницы для быстрого разрезания одежды на пострадавшем;
- большой кусок ткани, которым можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;
- термоодеяло.
Нужен ли йод?
Пить йодид калия для защиты щитовидной железы можно разово и только после официального оповещения и рекомендаций врачей. Если в воздухе нет радиоактивного йода (его выброс происходит не при каждой радиационной аварии или взрыве), то принимать йодид калия бессмысленно и опасно. Помните, что он не спасает от радиации, — вам все равно нужно будет спрятаться в убежище.
Чтобы подготовиться к ситуации с официальным оповещением, положите в аптечку таблетки йодида калия заранее. Выбирайте именно таблетки по 125 миллиграмм, а не жидкую форму препарата, гомеопатию или БАДы с его содержанием.
- пластыри разных размеров;
активированный уголь от интоксикации;
- препарат для понижения жара;
- препарат для обезболивания;
- противоаллергический препарат;
- лекарство от диареи;
- лекарство от желудочной инфекции;
- капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
- лекарство, которое вы принимаете (минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
- запас масок.
- ключи от квартиры, машины;
- документы в водоотталкивающей упаковке (паспорт, медицинские документы);
- физическая карта местности, план действий вашей семьи;
- спички, зажигалка, свечи;
- посуда (котелок, фляга, ложка, кружка);
- сигнальные средства: свисток, файер;
- нити, иглы;
- таблетки для очищения воды;
- гигиенические средства;
многофункциональный инструмент (мультитул) с лезвием ножа, шилом, отверткой, ножницами;
- блокнот, ручка, карандаш или маркер;
- архив фотографий и документов на флешке.
- комплект закрытой и плотной одежды — он понадобится, чтобы переодеться после того, как вы очистите себя от радиоактивной пыли;
- нижнее белье и носки;
- надежная удобная обувь, желательно влагостойкая;
- палатка, каремат, спальник (если позволяет место);
- бутилированная питьевая вода;
- еда с долгим сроком годности (учтите потребности детей);
- острые нож, топор;
- мусорные пакеты;
- широкий скотч;
- синтетический шнур толщиной 4–5 миллиметров, около 20 метров длиной.
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радиоприемник и/или рации с питанием от батареек и обязательно с КВ/СВ- диапазоном (это будет единственным средством связи, если техника выйдет из строя);
- фонарик;
- компас;
- дополнительные батарейки, аккумуляторы и зарядки для всех гаджетов, портативные зарядки;
- запасной кнопочный телефон;
- электронные часы (по возможности водонепроницаемые).
Не переживайте, если не соберете полный комплект, — выделите главные вещи и позаботьтесь о них в первую очередь.
Где это все хранить?
Сложно предугадать, где вы окажетесь в момент чрезвычайной ситуации, по возможности подготовьте припасы как дома, так и на работе или в учебном заведении, в машине. Вы можете попросить школу или садик хранить тревожный чемоданчик вашего ребенка в здании.
3. Заранее найдите убежище
Самым надежным укрытием станут специальные бомбоубежища (такие обычно есть на больших предприятиях, построенных в советское время; если их адресов нет в открытом доступе, узнать это можно у администрации вашего населенного пункта) или метро. Если таких объектов рядом нет, подойдет подвал. Дополнительным плюсом подвала будут железобетонные перекрытия. Кирпич, цемент и земля лучше останавливают радиацию, чем дерево, гипсокартон или тонкий листовой металл.
Если у вас не получается найти укрытие под землей, найдите изолированное помещение без окон, как можно дальше от крыши и внешних стен здания: например, прячьтесь в ванной, в туалете или в кладовой.
Ищите убежище, до которого можно добраться за 10 минут. Помните, что станции метро на территории Украины закрывают через пять минут после объявления тревоги, в России — через 10. Наметьте для себя укрытия вблизи мест, где вы проводите больше всего времени, — например, возле дома, офиса, учебного заведения.
В момент ядерного удара вы можете оказаться далеко от места, которое выбрали как убежище. Не стоит рисковать и добираться до него — выберите лучшее из укрытий в ближайшем доступе. Машина или общественный транспорт не подойдут. Во время или сразу после ядерного взрыва лучше находиться внутри помещения, а не снаружи.
4. Позаботьтесь о домашних животных
Заранее подготовьте запас корма в закрытом водонепроницаемом контейнере и бутилированную воду как минимум на сутки, а лучше на неделю.
Суточная норма воды для собаки — 70–100 миллилитров на килограмм веса, для кошки — 20–40. Учтите, что если питомец ест сухой корм или ему меньше года, то воды нужно еще больше.
Возьмите лекарства для животного: базовые и те, что даете регулярно.
- взять паспорт;
- заранее чипировать животное и следить за тем, чтобы в базе данных были ваши актуальные контакты;
- сделать адресник с именем животного и контактами хотя бы двух человек и прикрепить его к ошейнику или шлейке;
- убедитесь, что у питомца сделаны прививка от бешенства и комплексная вакцина от других болезней;
- подготовьте переноску, поводок, намордник, миски и поилки, при необходимости — наполнитель для лотка;
- возьмите что-то привычное для питомца: любимую игрушку, лакомство, плед, — это поможет ему меньше стрессовать;
- подготовьте фотографию, на которой вы вместе с питомцем: так будет проще найтись, если вам придется разлучиться во время эвакуации.
5. Подготовьте родных
Помогите подготовить близким тревожный чемоданчик. Убедитесь, что они знают, что делать в первые минуты и часы после ядерного взрыва.
Обсудите с ними способы связи на случай, если взрыв застанет вас в разных местах и привычные средства связи перестанут работать. Договоритесь о месте встречи, где вы воссоединитесь, когда будет безопасно.
Дети
- Убедитесь, что у сотрудников школы или садика есть план действий на случай ядерного взрыва, они знакомы с инструкциями и помнят медицинские противопоказания ребенка.
- Заранее договоритесь с сотрудниками и другими родителями, что в случае взрыва двери укрытия, где будут находиться дети, не будут открывать без разрешения правительства или компетентных органов. Важно осознать, что родители, которые попытаются проникнуть в укрытие к ребенку, будут опасны для всех: и для детей, и для сотрудников.
Пожилые, маломобильные родственники и родственники с особыми потребностями
- Поговорите с лечащим врачом вашего близкого, узнайте, какие лекарства и аппараты нужно подготовить на случай чрезвычайной ситуации. Определите, кто позаботится о нем в случае опасности.
После взрыва
1. Выполняйте инструкцию, как вести себя при взрыве и после
Где бы вы ни находились, первые минуты после взрыва — самые важные. Постарайтесь запомнить эти инструкции наизусть, научите правилам безопасности детей.
О ядерном ударе можно узнать за несколько минут до него из систем оповещения или уже после взрыва по внешним признакам: вспышка света → огненная волна → ударная волна. Только после них произойдет электромагнитный импульс и, как следствие, выброс радиации.
Я уже вижу яркую вспышку света. Что делать?
У вас будет три секунды, чтобы среагировать:
- немедленно падайте на землю лицом вниз;
- если вы успеете понять, в какой стороне от вас находится эпицентр взрыва, ложитесь на землю головой от него, еще лучше — спрячьтесь от него за любым предметом или зданием;
- если у вас есть капюшон или куртка, как можно быстрее натяните их себе на голову, подложите руки под себя;
- по возможности прикройте уши наушниками;
- ударных волн будет несколько, вставать можно только после второй.
Помните: чем быстрее вы упадете, тем слабее будут полученные ожоги, важна каждая доля секунды.
Я почувствовал две ударные волны. Что дальше?
У вас будет 10 минут, чтобы найти укрытие и не попасть под радиоактивные осадки:
- не смотрите в сторону ядерного гриба. Закройте лицо и дыхательные пути шарфом, платком или одеждой, наденьте маску или респиратор, если они у вас с собой;
- остерегайтесь обломков, они будут лететь в вашу сторону от эпицентра ядерного взрыва;
- не поддаваясь панике, следуйте в ближайшее укрытие, учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва, передвигайтесь перпендикулярно направлению ветра, в противном случае двигайтесь против ветра.
Рекомендуется оставаться в укрытии хотя бы сутки, чтобы снизить дозу излучения.
2. Следуйте правилам нахождения в убежище
— Прежде чем попасть в укрытие, осторожно снимите верхний слой одежды, помогите детям, пожилым и маломобильным людям. Этот шаг можно пропустить, если вы смогли попасть в убежище заранее, до взрыва. Сняв слой одежды, вы сократите время нахождения под влиянием повышенной радиации и можете устранить до 90% радиоактивного загрязнения.
— Старайтесь как можно меньше касаться загрязненной одежды, чтобы уменьшить распространение радиоактивной пыли. Положите одежду в герметичную упаковку, по возможности добавьте маркировку об опасности содержимого. Важно оставить одежду вне зоны досягаемости детей и животных, как можно дальше от тех, кто находится в укрытии.
— Закройте двери, все окна, вентиляцию, выключите кондиционер и обогреватель. Прикрывайте рот и нос маской или респиратором.
— Держите дистанцию с другими людьми в помещении. Не касайтесь ничего, что могло получить радиоактивное загрязнение, используйте перчатки.
— Примите прохладный душ с большим количеством мыла или другого моющего средства. Это поможет смыть радиационную пыль. Если нет возможности принять душ, промойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Водопроводную воду можно использовать, если не было официальных сообщений о запрете. Если доступа к воде нет, используйте влажную салфетку, чистую влажную ткань. Но сильно тереть кожу не нужно: это может привести к ее повреждению и попаданию радионуклидов в организм.
— Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно — независимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.
— Не забывайте о домашних животных. Почистите их шерсть мылом и водой.
— Найдите работающий источник информации: радио, телевизор, интернет. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.
3. Правильно оказывайте помощь
Человеку, который будет оказывать первую помощь, нужно использовать максимальный набор доступных средств защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны, респираторы или аналоги. Если что-то пострадавший может сделать самостоятельно, это будет безопаснее.
Перед тем как помогать другому, избавьтесь от радиационных элементов: помойтесь, протрите уши и нос, ополосните рот и горло. Повторите все это после оказания помощи.
Чтобы помочь пострадавшим от лучевой болезни, нужно уменьшить количество радиационных элементов на их одежде, волосах и коже.
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повышение температуры тела;
- головная боль;
- возбуждение, которое сменяется вялостью;
- диарея;
- повреждения кожи.
4. Не забывайте о безопасности, выходя из убежища
Выходите из убежища после пребывания там в течение суток и только после того, как будет безопасно: следите за информацией и официальными рекомендациями.
Если выходить можно:
— передайте медицинским службам тех, кто нуждается в неотложной помощи;
— следуйте инструкциям по обеззараживанию, которые должно предоставить правительство;
— организованно эвакуируйтесь с территории, загрязненной радиацией (как это делать, должно тоже рассказать правительство), помогите детям, пожилым и маломобильным людям;
— продолжайте соблюдать правила безопасности, которых придерживались в укрытии, пока не получите дальнейших инструкций.
5. С осторожностью ешьте и пейте
Безопасно есть и пить то, что не контактировало с открытым воздухом, а значит, с радиоактивными веществами: еду в герметичных контейнерах и из работающего холодильника или морозильной камеры, бутилированную воду.
Запомните несколько правил:
- безопасна только бутилированная вода, пока не объявлено, что водопроводную можно пить. Важно: кипячение не избавляет от радиоактивных веществ;
- протрите перед использованием пищевые контейнеры, столы и посуду влажной тканью или чистым полотенцем, то же самое касается мисок и ковриков для животных;
- для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрете ее использования, но ни в коем случае не пейте ее;
- тряпки, которыми вы протирали посуду и поверхности, герметично упакуйте;
- не собирайте и не ешьте фрукты и овощи из сада, огорода или продукты, которые были на улице, пока не получите официальное уведомление, что это безопасно.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендуют кормить детей грудью при распространении радиации — заранее позаботьтесь об их питании.
Радиоактивные элементы вредят организму снаружи и изнутри. Помимо лучевой болезни, употребление зараженной пищи или воды повышает риски развития рака.
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