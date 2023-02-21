В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, который регламентировал количество ядерного оружия у России и США. Это не значит, что обе страны сразу же начнут наращивать свои боезапасы. Но если вам все равно не по себе, отметим: ядерный взрыв — это не обязательно конец света. Масштаб последствий зависит от многих факторов: какой мощности будет заряд, кто будет наносить удар и по каким целям. Об особенностях ядерных взрывов и правилах, которые помогут спасти жизнь, написала «Служба поддержки». «Холод» пересказывает главное из их гайда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

До взрыва

1. Составьте план действий

Для начала оцените свои риски. Скорее всего, удары придутся на цели с военной, экономической и индустриальной значимостью. Если вы близко к этим объектам, возможно, лучше уехать подальше.

Оцените свои ресурсы. Важно понять, в каком объеме вы можете подготовиться к взрыву. Постарайтесь делать покупки всего, что вам может понадобиться, с интервалами, чтобы не создавать дефицит в аптеках и магазинах.

Обдумайте пять вопросов:

Как вы узнаете о взрыве и будете следить за уведомлениями властей? Как найдете укрытие? Как будете поддерживать связь с близкими? Что важно иметь при себе? Как заранее позаботиться о домашних животных?

Учитывайте ваши особенности и особенности своих близких:

Возраст: на ком будет ответственность за детей и пожилых родственников в случае опасности?

Локация: где часто бывает каждый член семьи? Это поможет понять, где искать убежище и хранить тревожный чемоданчик.

Медицинские показания, необходимость в рецептурных препаратах и аппаратах жизнеобеспечения, аллергии: что можно подготовить заранее?

Мобильность: кто поможет близкому с инвалидностью в случае опасности?

Готовый план действий можно распечатать, чтобы каждый член семьи носил его с собой: так будет легче правильно среагировать в случае опасности.

2. Соберите тревожный чемоданчик

Запасов тревожного чемоданчика должно хватить хотя бы на один-три дня. Соберите самое необходимое для вас и вашей семьи. Если есть домашние животные — убедитесь, что вы не забыли собрать все и для них. Важно, чтобы все было герметично упаковано. Кроме того, положите в чемоданчик аптечку для экстренных случаев.

Что в ней должно быть средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством); хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран; санитайзер для рук, спиртовые салфетки; марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с возможностью фиксации; две пары резиновых перчаток: оказывать помощь после взрыва можно только в них; специальные атравматические ножницы для быстрого разрезания одежды на пострадавшем; большой кусок ткани, которым можно будет зафиксировать конечность пострадавшего; термоодеяло. ﻿

Нужен ли йод?

Пить йодид калия для защиты щитовидной железы можно разово и только после официального оповещения и рекомендаций врачей. Если в воздухе нет радиоактивного йода (его выброс происходит не при каждой радиационной аварии или взрыве), то принимать йодид калия бессмысленно и опасно. Помните, что он не спасает от радиации, — вам все равно нужно будет спрятаться в убежище.

Чтобы подготовиться к ситуации с официальным оповещением, положите в аптечку таблетки йодида калия заранее. Выбирайте именно таблетки по 125 миллиграмм, а не жидкую форму препарата, гомеопатию или БАДы с его содержанием.

Аптечка для бытовых нужд пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации; препарат для понижения жара; препарат для обезболивания; противоаллергический препарат; лекарство от диареи; лекарство от желудочной инфекции; капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз; лекарство, которое вы принимаете (минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы; запас масок.

Мелкие вещи ключи от квартиры, машины; документы в водоотталкивающей упаковке (паспорт, медицинские документы); физическая карта местности, план действий вашей семьи; спички, зажигалка, свечи; посуда (котелок, фляга, ложка, кружка); сигнальные средства: свисток, файер; нити, иглы; таблетки для очищения воды; гигиенические средства;

многофункциональный инструмент (мультитул) с лезвием ножа, шилом, отверткой, ножницами; блокнот, ручка, карандаш или маркер; архив фотографий и документов на флешке.

Вещи средних размеров комплект закрытой и плотной одежды — он понадобится, чтобы переодеться после того, как вы очистите себя от радиоактивной пыли; нижнее белье и носки; надежная удобная обувь, желательно влагостойкая; палатка, каремат, спальник (если позволяет место); бутилированная питьевая вода; еда с долгим сроком годности (учтите потребности детей); острые нож, топор; мусорные пакеты; широкий скотч; синтетический шнур толщиной 4–5 миллиметров, около 20 метров длиной.

Техника радиоприемник и/или рации с питанием от батареек и обязательно с КВ/СВ- диапазоном (это будет единственным средством связи, если техника выйдет из строя); фонарик; компас; дополнительные батарейки, аккумуляторы и зарядки для всех гаджетов, портативные зарядки; запасной кнопочный телефон; электронные часы (по возможности водонепроницаемые).

Не переживайте, если не соберете полный комплект, — выделите главные вещи и позаботьтесь о них в первую очередь.

Где это все хранить?

Сложно предугадать, где вы окажетесь в момент чрезвычайной ситуации, по возможности подготовьте припасы как дома, так и на работе или в учебном заведении, в машине. Вы можете попросить школу или садик хранить тревожный чемоданчик вашего ребенка в здании.

3. Заранее найдите убежище

Самым надежным укрытием станут специальные бомбоубежища (такие обычно есть на больших предприятиях, построенных в советское время; если их адресов нет в открытом доступе, узнать это можно у администрации вашего населенного пункта) или метро. Если таких объектов рядом нет, подойдет подвал. Дополнительным плюсом подвала будут железобетонные перекрытия. Кирпич, цемент и земля лучше останавливают радиацию, чем дерево, гипсокартон или тонкий листовой металл.

Если у вас не получается найти укрытие под землей, найдите изолированное помещение без окон, как можно дальше от крыши и внешних стен здания: например, прячьтесь в ванной, в туалете или в кладовой.

Ищите убежище, до которого можно добраться за 10 минут. Помните, что станции метро на территории Украины закрывают через пять минут после объявления тревоги, в России — через 10. Наметьте для себя укрытия вблизи мест, где вы проводите больше всего времени, — например, возле дома, офиса, учебного заведения.

В момент ядерного удара вы можете оказаться далеко от места, которое выбрали как убежище. Не стоит рисковать и добираться до него — выберите лучшее из укрытий в ближайшем доступе. Машина или общественный транспорт не подойдут. Во время или сразу после ядерного взрыва лучше находиться внутри помещения, а не снаружи.

4. Позаботьтесь о домашних животных

Заранее подготовьте запас корма в закрытом водонепроницаемом контейнере и бутилированную воду как минимум на сутки, а лучше на неделю.

Суточная норма воды для собаки — 70–100 миллилитров на килограмм веса, для кошки — 20–40. Учтите, что если питомец ест сухой корм или ему меньше года, то воды нужно еще больше.

Возьмите лекарства для животного: базовые и те, что даете регулярно.

Что еще можно сделать взять паспорт; заранее чипировать животное и следить за тем, чтобы в базе данных были ваши актуальные контакты; сделать адресник с именем животного и контактами хотя бы двух человек и прикрепить его к ошейнику или шлейке; убедитесь, что у питомца сделаны прививка от бешенства и комплексная вакцина от других болезней; подготовьте переноску, поводок, намордник, миски и поилки, при необходимости — наполнитель для лотка; возьмите что-то привычное для питомца: любимую игрушку, лакомство, плед, — это поможет ему меньше стрессовать; подготовьте фотографию, на которой вы вместе с питомцем: так будет проще найтись, если вам придется разлучиться во время эвакуации.

5. Подготовьте родных

Помогите подготовить близким тревожный чемоданчик. Убедитесь, что они знают, что делать в первые минуты и часы после ядерного взрыва.

Обсудите с ними способы связи на случай, если взрыв застанет вас в разных местах и привычные средства связи перестанут работать. Договоритесь о месте встречи, где вы воссоединитесь, когда будет безопасно.

Дети

Убедитесь, что у сотрудников школы или садика есть план действий на случай ядерного взрыва, они знакомы с инструкциями и помнят медицинские противопоказания ребенка.

Заранее договоритесь с сотрудниками и другими родителями, что в случае взрыва двери укрытия, где будут находиться дети, не будут открывать без разрешения правительства или компетентных органов. Важно осознать, что родители, которые попытаются проникнуть в укрытие к ребенку, будут опасны для всех: и для детей, и для сотрудников.

Пожилые, маломобильные родственники и родственники с особыми потребностями

Поговорите с лечащим врачом вашего близкого, узнайте, какие лекарства и аппараты нужно подготовить на случай чрезвычайной ситуации. Определите, кто позаботится о нем в случае опасности.

После взрыва

1. Выполняйте инструкцию, как вести себя при взрыве и после

Где бы вы ни находились, первые минуты после взрыва — самые важные. Постарайтесь запомнить эти инструкции наизусть, научите правилам безопасности детей.

О ядерном ударе можно узнать за несколько минут до него из систем оповещения или уже после взрыва по внешним признакам: вспышка света → огненная волна → ударная волна. Только после них произойдет электромагнитный импульс и, как следствие, выброс радиации.

Я уже вижу яркую вспышку света. Что делать?

У вас будет три секунды, чтобы среагировать:

немедленно падайте на землю лицом вниз; если вы успеете понять, в какой стороне от вас находится эпицентр взрыва, ложитесь на землю головой от него, еще лучше — спрячьтесь от него за любым предметом или зданием; если у вас есть капюшон или куртка, как можно быстрее натяните их себе на голову, подложите руки под себя; по возможности прикройте уши наушниками; ударных волн будет несколько, вставать можно только после второй.

Помните: чем быстрее вы упадете, тем слабее будут полученные ожоги, важна каждая доля секунды.

Я почувствовал две ударные волны. Что дальше?

У вас будет 10 минут, чтобы найти укрытие и не попасть под радиоактивные осадки:

не смотрите в сторону ядерного гриба. Закройте лицо и дыхательные пути шарфом, платком или одеждой, наденьте маску или респиратор, если они у вас с собой;

остерегайтесь обломков, они будут лететь в вашу сторону от эпицентра ядерного взрыва;

не поддаваясь панике, следуйте в ближайшее укрытие, учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва, передвигайтесь перпендикулярно направлению ветра, в противном случае двигайтесь против ветра.

Рекомендуется оставаться в укрытии хотя бы сутки, чтобы снизить дозу излучения.

2. Следуйте правилам нахождения в убежище

— Прежде чем попасть в укрытие, осторожно снимите верхний слой одежды, помогите детям, пожилым и маломобильным людям. Этот шаг можно пропустить, если вы смогли попасть в убежище заранее, до взрыва. Сняв слой одежды, вы сократите время нахождения под влиянием повышенной радиации и можете устранить до 90% радиоактивного загрязнения.

— Старайтесь как можно меньше касаться загрязненной одежды, чтобы уменьшить распространение радиоактивной пыли. Положите одежду в герметичную упаковку, по возможности добавьте маркировку об опасности содержимого. Важно оставить одежду вне зоны досягаемости детей и животных, как можно дальше от тех, кто находится в укрытии.

— Закройте двери, все окна, вентиляцию, выключите кондиционер и обогреватель. Прикрывайте рот и нос маской или респиратором.

— Держите дистанцию с другими людьми в помещении. Не касайтесь ничего, что могло получить радиоактивное загрязнение, используйте перчатки.

— Примите прохладный душ с большим количеством мыла или другого моющего средства. Это поможет смыть радиационную пыль. Если нет возможности принять душ, промойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Водопроводную воду можно использовать, если не было официальных сообщений о запрете. Если доступа к воде нет, используйте влажную салфетку, чистую влажную ткань. Но сильно тереть кожу не нужно: это может привести к ее повреждению и попаданию радионуклидов в организм.

— Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно — независимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.

— Не забывайте о домашних животных. Почистите их шерсть мылом и водой.

— Найдите работающий источник информации: радио, телевизор, интернет. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

3. Правильно оказывайте помощь

Человеку, который будет оказывать первую помощь, нужно использовать максимальный набор доступных средств защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны, респираторы или аналоги. Если что-то пострадавший может сделать самостоятельно, это будет безопаснее.

Перед тем как помогать другому, избавьтесь от радиационных элементов: помойтесь, протрите уши и нос, ополосните рот и горло. Повторите все это после оказания помощи.

Чтобы помочь пострадавшим от лучевой болезни, нужно уменьшить количество радиационных элементов на их одежде, волосах и коже.

Симптомы лучевой болезни повышение температуры тела; головная боль; возбуждение, которое сменяется вялостью; диарея; повреждения кожи.

4. Не забывайте о безопасности, выходя из убежища

Выходите из убежища после пребывания там в течение суток и только после того, как будет безопасно: следите за информацией и официальными рекомендациями.

Если выходить можно:

— передайте медицинским службам тех, кто нуждается в неотложной помощи;

— следуйте инструкциям по обеззараживанию, которые должно предоставить правительство;

— организованно эвакуируйтесь с территории, загрязненной радиацией (как это делать, должно тоже рассказать правительство), помогите детям, пожилым и маломобильным людям;

— продолжайте соблюдать правила безопасности, которых придерживались в укрытии, пока не получите дальнейших инструкций.

5. С осторожностью ешьте и пейте

Безопасно есть и пить то, что не контактировало с открытым воздухом, а значит, с радиоактивными веществами: еду в герметичных контейнерах и из работающего холодильника или морозильной камеры, бутилированную воду.

Запомните несколько правил:

безопасна только бутилированная вода, пока не объявлено, что водопроводную можно пить. Важно: кипячение не избавляет от радиоактивных веществ;

протрите перед использованием пищевые контейнеры, столы и посуду влажной тканью или чистым полотенцем, то же самое касается мисок и ковриков для животных;

для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрете ее использования, но ни в коем случае не пейте ее;

тряпки, которыми вы протирали посуду и поверхности, герметично упакуйте;

не собирайте и не ешьте фрукты и овощи из сада, огорода или продукты, которые были на улице, пока не получите официальное уведомление, что это безопасно.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендуют кормить детей грудью при распространении радиации — заранее позаботьтесь об их питании.

Радиоактивные элементы вредят организму снаружи и изнутри. Помимо лучевой болезни, употребление зараженной пищи или воды повышает риски развития рака.

Полный материал «Службы поддержки» читайте здесь.