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Главное о том, как вести себя до и после ядерного взрыва

Инструкция на случай, если все-таки до этого дойдет

21.02.2023

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, который регламентировал количество ядерного оружия у России и США. Это не значит, что обе страны сразу же начнут наращивать свои боезапасы. Но если вам все равно не по себе, отметим: ядерный взрыв — это не обязательно конец света. Масштаб последствий зависит от многих факторов: какой мощности будет заряд, кто будет наносить удар и по каким целям. Об особенностях ядерных взрывов и правилах, которые помогут спасти жизнь, написала «Служба поддержки». «Холод» пересказывает главное из их гайда. 

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До взрыва

1. Составьте план действий 

Для начала оцените свои риски. Скорее всего, удары придутся на цели с военной, экономической и индустриальной значимостью. Если вы близко к этим объектам, возможно, лучше уехать подальше. 

Оцените свои ресурсы. Важно понять, в каком объеме вы можете подготовиться к взрыву. Постарайтесь делать покупки всего, что вам может понадобиться, с интервалами, чтобы не создавать дефицит в аптеках и магазинах.  

Обдумайте пять вопросов:

  1. Как вы узнаете о взрыве и будете следить за уведомлениями властей?
  2. Как найдете укрытие?
  3. Как будете поддерживать связь с близкими?
  4. Что важно иметь при себе?
  5. Как заранее позаботиться о домашних животных?

Учитывайте ваши особенности и особенности своих близких:

  • Возраст: на ком будет ответственность за детей и пожилых родственников в случае опасности?
  • Локация: где часто бывает каждый член семьи? Это поможет понять, где искать убежище и хранить тревожный чемоданчик. 
  • Медицинские показания, необходимость в рецептурных препаратах и аппаратах жизнеобеспечения, аллергии: что можно подготовить заранее?
  • Мобильность: кто поможет близкому с инвалидностью в случае опасности?

Готовый план действий можно распечатать, чтобы каждый член семьи носил его с собой: так будет легче правильно среагировать в случае опасности. 

2. Соберите тревожный чемоданчик  

Запасов тревожного чемоданчика должно хватить хотя бы на один-три дня. Соберите самое необходимое для вас и вашей семьи. Если есть домашние животные — убедитесь, что вы не забыли собрать все и для них. Важно, чтобы все было герметично упаковано. Кроме того, положите в чемоданчик аптечку для экстренных случаев. 

Что в ней должно быть
    средства для остановки кровотечения (турникет или кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством);
    хлоргексидин или спирт для дезинфекции ран;
    санитайзер для рук, спиртовые салфетки;
    марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты;
    эластичные бинты с возможностью фиксации;
    две пары резиновых перчаток: оказывать помощь после взрыва можно только в них;
    специальные атравматические ножницы для быстрого разрезания одежды на пострадавшем;
    большой кусок ткани, которым можно будет зафиксировать конечность пострадавшего;
    термоодеяло.

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Нужен ли йод? 

Пить йодид калия для защиты щитовидной железы можно разово и только после официального оповещения и рекомендаций врачей. Если в воздухе нет радиоактивного йода (его выброс происходит не при каждой радиационной аварии или взрыве), то принимать йодид калия бессмысленно и опасно. Помните, что он не спасает от радиации, — вам все равно нужно будет спрятаться в убежище. 

Чтобы подготовиться к ситуации с официальным оповещением, положите в аптечку таблетки йодида калия заранее. Выбирайте именно таблетки по 125 миллиграмм, а не жидкую форму препарата, гомеопатию или БАДы с его содержанием. 

Аптечка для бытовых нужд
    пластыри разных размеров;
    активированный уголь от интоксикации;
    препарат для понижения жара;
    препарат для обезболивания;
    противоаллергический препарат;
    лекарство от диареи;
    лекарство от желудочной инфекции;
    капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
    лекарство, которое вы принимаете (минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
    запас масок.
Мелкие вещи
    ключи от квартиры, машины;
    документы в водоотталкивающей упаковке (паспорт, медицинские документы);
    физическая карта местности, план действий вашей семьи;
    спички, зажигалка, свечи;
    посуда (котелок, фляга, ложка, кружка);
    сигнальные средства: свисток, файер;
    нити, иглы;
    таблетки для очищения воды;
    гигиенические средства;
    многофункциональный инструмент (мультитул) с лезвием ножа, шилом, отверткой, ножницами;
    блокнот, ручка, карандаш или маркер;
    архив фотографий и документов на флешке.
Вещи средних размеров
    комплект закрытой и плотной одежды — он понадобится, чтобы переодеться после того, как вы очистите себя от радиоактивной пыли;
    нижнее белье и носки;
    надежная удобная обувь, желательно влагостойкая;
    палатка, каремат, спальник (если позволяет место);
    бутилированная питьевая вода;
    еда с долгим сроком годности (учтите потребности детей);
    острые нож, топор;
    мусорные пакеты;
    широкий скотч;
    синтетический шнур толщиной 4–5 миллиметров, около 20 метров длиной.
Техника
    радиоприемник и/или рации с питанием от батареек и обязательно с КВ/СВ- диапазоном (это будет единственным средством связи, если техника выйдет из строя);
    фонарик;
    компас;
    дополнительные батарейки, аккумуляторы и зарядки для всех гаджетов, портативные зарядки;
    запасной кнопочный телефон;
    электронные часы (по возможности водонепроницаемые).

Не переживайте, если не соберете полный комплект, — выделите главные вещи и позаботьтесь о них в первую очередь. 

Где это все хранить?

Сложно предугадать, где вы окажетесь в момент чрезвычайной ситуации, по возможности подготовьте припасы как дома, так и на работе или в учебном заведении, в машине. Вы можете попросить школу или садик хранить тревожный чемоданчик вашего ребенка в здании.

3. Заранее найдите убежище 

Самым надежным укрытием станут специальные бомбоубежища (такие обычно есть на больших предприятиях, построенных в советское время; если их адресов нет в открытом доступе, узнать это можно у администрации вашего населенного пункта) или метро. Если таких объектов рядом нет, подойдет подвал. Дополнительным плюсом подвала будут железобетонные перекрытия. Кирпич, цемент и земля лучше останавливают радиацию, чем дерево, гипсокартон или тонкий листовой металл. 

Если у вас не получается найти укрытие под землей, найдите изолированное помещение без окон, как можно дальше от крыши и внешних стен здания: например, прячьтесь в ванной, в туалете или в кладовой.

Ищите убежище, до которого можно добраться за 10 минут. Помните, что станции метро на территории Украины закрывают через пять минут после объявления тревоги, в России — через 10. Наметьте для себя укрытия вблизи мест, где вы проводите больше всего времени, — например, возле дома, офиса, учебного заведения. 

В момент ядерного удара вы можете оказаться далеко от места, которое выбрали как убежище. Не стоит рисковать и добираться до него — выберите лучшее из укрытий в ближайшем доступе. Машина или общественный транспорт не подойдут. Во время или сразу после ядерного взрыва лучше находиться внутри помещения, а не снаружи.

4. Позаботьтесь о домашних животных

Заранее подготовьте запас корма в закрытом водонепроницаемом контейнере и бутилированную воду как минимум на сутки, а лучше на неделю.

Суточная норма воды для собаки — 70–100 миллилитров на килограмм веса, для кошки — 20–40. Учтите, что если питомец ест сухой корм или ему меньше года, то воды нужно еще больше.

Возьмите лекарства для животного: базовые и те, что даете регулярно.

Что еще можно сделать
    взять паспорт;
    заранее чипировать животное и следить за тем, чтобы в базе данных были ваши актуальные контакты;
    сделать адресник с именем животного и контактами хотя бы двух человек и прикрепить его к ошейнику или шлейке;
    убедитесь, что у питомца сделаны прививка от бешенства и комплексная вакцина от других болезней;
    подготовьте переноску, поводок, намордник, миски и поилки, при необходимости — наполнитель для лотка;
    возьмите что-то привычное для питомца: любимую игрушку, лакомство, плед, — это поможет ему меньше стрессовать;
    подготовьте фотографию, на которой вы вместе с питомцем: так будет проще найтись, если вам придется разлучиться во время эвакуации.

5. Подготовьте родных

Помогите подготовить близким тревожный чемоданчик. Убедитесь, что они знают, что делать в первые минуты и часы после ядерного взрыва.

Обсудите с ними способы связи на случай, если взрыв застанет вас в разных местах и привычные средства связи перестанут работать. Договоритесь о месте встречи, где вы воссоединитесь, когда будет безопасно.

Дети

  • Убедитесь, что у сотрудников школы или садика есть план действий на случай ядерного взрыва, они знакомы с инструкциями и помнят медицинские противопоказания ребенка. 
  • Заранее договоритесь с сотрудниками и другими родителями, что в случае взрыва двери укрытия, где будут находиться дети, не будут открывать без разрешения правительства или компетентных органов. Важно осознать, что родители, которые попытаются проникнуть в укрытие к ребенку, будут опасны для всех: и для детей, и для сотрудников.

Пожилые, маломобильные родственники и родственники с особыми потребностями

  • Поговорите с лечащим врачом вашего близкого, узнайте, какие лекарства и аппараты нужно подготовить на случай чрезвычайной ситуации. Определите, кто позаботится о нем в случае опасности.

После взрыва

1. Выполняйте инструкцию, как вести себя при взрыве и после  

Где бы вы ни находились, первые минуты после взрыва — самые важные. Постарайтесь запомнить эти инструкции наизусть, научите правилам безопасности детей.

О ядерном ударе можно узнать за несколько минут до него из систем оповещения или уже после взрыва по внешним признакам: вспышка света → огненная волна → ударная волна. Только после них произойдет электромагнитный импульс и, как следствие, выброс радиации. 

Я уже вижу яркую вспышку света. Что делать?

У вас будет три секунды, чтобы среагировать:

  1. немедленно падайте на землю лицом вниз;
  2. если вы успеете понять, в какой стороне от вас находится эпицентр взрыва, ложитесь на землю головой от него, еще лучше — спрячьтесь от него за любым предметом или зданием;
  3. если у вас есть капюшон или куртка, как можно быстрее натяните их себе на голову, подложите руки под себя;
  4. по возможности прикройте уши наушниками;
  5. ударных волн будет несколько, вставать можно только после второй.

Помните: чем быстрее вы упадете, тем слабее будут полученные ожоги, важна каждая доля секунды.

Я почувствовал две ударные волны. Что дальше?

У вас будет 10 минут, чтобы найти укрытие и не попасть под радиоактивные осадки:

  • не смотрите в сторону ядерного гриба. Закройте лицо и дыхательные пути шарфом, платком или одеждой, наденьте маску или респиратор, если они у вас с собой;
  • остерегайтесь обломков, они будут лететь в вашу сторону от эпицентра ядерного взрыва;
  • не поддаваясь панике, следуйте в ближайшее укрытие, учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва, передвигайтесь перпендикулярно направлению ветра, в противном случае двигайтесь против ветра. 

Рекомендуется оставаться в укрытии хотя бы сутки, чтобы снизить дозу излучения.

2. Следуйте правилам нахождения в убежище  

Прежде чем попасть в укрытие, осторожно снимите верхний слой одежды, помогите детям, пожилым и маломобильным людям. Этот шаг можно пропустить, если вы смогли попасть в убежище заранее, до взрыва. Сняв слой одежды, вы сократите время нахождения под влиянием повышенной радиации и можете устранить до 90% радиоактивного загрязнения.

Старайтесь как можно меньше касаться загрязненной одежды, чтобы уменьшить распространение радиоактивной пыли. Положите одежду в герметичную упаковку, по возможности добавьте маркировку об опасности содержимого. Важно оставить одежду вне зоны досягаемости детей и животных, как можно дальше от тех, кто находится в укрытии.  

Закройте двери, все окна, вентиляцию, выключите кондиционер и обогреватель. Прикрывайте рот и нос маской или респиратором. 

Держите дистанцию с другими людьми в помещении. Не касайтесь ничего, что могло получить радиоактивное загрязнение, используйте перчатки. 

Примите прохладный душ с большим количеством мыла или другого моющего средства. Это поможет смыть радиационную пыль. Если нет возможности принять душ, промойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Водопроводную воду можно использовать, если не было официальных сообщений о запрете. Если доступа к воде нет, используйте влажную салфетку, чистую влажную ткань. Но сильно тереть кожу не нужно: это может привести к ее повреждению и попаданию радионуклидов в организм.

Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно — независимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.

Не забывайте о домашних животных. Почистите их шерсть мылом и водой.

Найдите работающий источник информации: радио, телевизор, интернет. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи. 

3. Правильно оказывайте помощь    

Человеку, который будет оказывать первую помощь, нужно использовать максимальный набор доступных средств защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны, респираторы или аналоги. Если что-то пострадавший может сделать самостоятельно, это будет безопаснее. 

Перед тем как помогать другому, избавьтесь от радиационных элементов: помойтесь, протрите уши и нос, ополосните рот и горло. Повторите все это после оказания помощи. 

Чтобы помочь пострадавшим от лучевой болезни, нужно уменьшить количество радиационных элементов на их одежде, волосах и коже.

Симптомы лучевой болезни
    повышение температуры тела;
    головная боль;
    возбуждение, которое сменяется вялостью;
    диарея;
    повреждения кожи.

4. Не забывайте о безопасности, выходя из убежища 

Выходите из убежища после пребывания там в течение суток и только после того, как будет безопасно: следите за информацией и официальными рекомендациями.  

Если выходить можно:

— передайте медицинским службам тех, кто нуждается в неотложной помощи;

— следуйте инструкциям по обеззараживанию, которые должно предоставить правительство;

— организованно эвакуируйтесь с территории, загрязненной радиацией (как это делать, должно тоже рассказать правительство), помогите детям, пожилым и маломобильным людям;

— продолжайте соблюдать правила безопасности, которых придерживались в укрытии, пока не получите дальнейших инструкций.

5. С осторожностью ешьте и пейте 

Безопасно есть и пить то, что не контактировало с открытым воздухом, а значит, с радиоактивными веществами: еду в герметичных контейнерах и из работающего холодильника или морозильной камеры, бутилированную воду.

Запомните несколько правил:

  • безопасна только бутилированная вода, пока не объявлено, что водопроводную можно пить. Важно: кипячение не избавляет от радиоактивных веществ;
  • протрите перед использованием пищевые контейнеры, столы и посуду влажной тканью или чистым полотенцем, то же самое касается мисок и ковриков для животных;
  • для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрете ее использования, но ни в коем случае не пейте ее;
  • тряпки, которыми вы протирали посуду и поверхности, герметично упакуйте;
  • не собирайте и не ешьте фрукты и овощи из сада, огорода или продукты, которые были на улице, пока не получите официальное уведомление, что это безопасно.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендуют кормить детей грудью при распространении радиации — заранее позаботьтесь об их питании. 

Радиоактивные элементы вредят организму снаружи и изнутри. Помимо лучевой болезни, употребление зараженной пищи или воды повышает риски развития рака.

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Автор
редакция «Холода»
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