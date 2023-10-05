Франция столкнулась с нашествием постельных клопов

Францию захлестнуло нашествие постельных клопов. Центр эпидемии — Париж, жители которого все чаще находят их в отелях, кинотеатрах, больницах, общественном транспорте и у себя в квартирах. Французские медиа забивают первые полосы изображениями насекомых. Российские — высмеивают французский истеблишмент и радуются, что отстраненным спортсменам из России не придется ехать «в этот клоповник». Власти Франции пока действительно не предоставили внятного плана борьбы с проблемой, из-за чего французы уже всерьез говорят о рисках срыва Олимпиады в следующем году. Неспокойные ночи в Париже — в материале «Холода».

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Впервые о проблеме клопов в Париже заговорили летом, когда посетительница одного из столичных кинотеатров выложила в сеть фотографии укусов и призвала руководство к ответу. Кинотеатр принес публичные извинения и заверил посетителей, что в залах экстренно провели дезинсекцию. Насекомых нашли с помощью специально обученных для того собак и избавились от них с помощью высокотемпературной обработки. Но вскоре после этого случая жалобы на клопов появились еще в трех кинотеатрах той же сети. Местные власти стали фиксировать все больше обращений граждан с просьбами устранить насекомых, а частные компании, занимающиеся дезинсекцией, признавались, что еле успевают отрабатывать поступающие к ним заказы.

Видео, на которых видно, как клопы ползают по сиденьям в вагонах метро и поездах дальнего следования тоже стали привычным контентом в соцсетях парижан. Некоторые жители города пытаются призвать к ответственности транспортные компании, отмечая их соцсети на своих роликах, другие просто записывают ироничные видео о том, как добираются до всюду пешком, боясь пользоваться общественным транспортом, и раздают советы о том, как встать в вагоне метро, чтобы не принести клопов домой. Компании перевозчиков, включая оператора парижского метро, в свою очередь рассказывают, что тщательно обрабатывают сиденья в вагонах, «остаются бдительными» и реагируют на каждую жалобу. Доходит до абсурда: целый поезд сняли с маршрута по одной неподтвержденной жалобе и отправили на проверку, по итогам которой клопов, правда, так и не нашли.

Нашествие клопов — одна из главных тем французских медиа. Газета Le Parisien вывела на первую полосу статью о клопах, в которой назвала их домашними террористами, а газета Liberation поместила изображение клопа на передовицу своего недавнего номера с заголовком «Постельный клоп: персона нон грата». Парижские власти призвали жителей не поддаваться панике и обратились к федеральным властям с просьбой организовать общенациональную кампанию по борьбе с насекомыми. Проблему также уже обсудили в парламенте, и представители президентской партии пообещали выработать план к концу года.

В среднем самка клопа откладывает по семь яиц в день и люди, столкнувшиеся с набегом клопов в квартире рассказывают, что вытравить их практически невозможно: они возвращаются даже после того, как в апартаментах проводят дезинсекцию, выкидывают мебель и кипятят одежду. По словам заместитель мэра Парижа Эммануэля Грегуара, сейчас в столице от клопов не застрахован никто: «Их можно принести домой откуда угодно и не замечать до тех пор, пока они не размножатся до пугающих масштабов». Он говорит, что все люди, в чьи дома пробрались клопы, проходят через «сущий ад», но особенно трудно приходится малоимущим гражданам, у которых не хватает денег на профессиональную дезинсекцию.

«Клопиада»

Отдельно французов волнует и то, как проблема с нашествием клопов отразится на Олимпийских играх, которые должны состоятся в их стране уже в следующем году. Многие не верят заявлениям властей о том, что проблема к тому времени будет устранена: насекомых уже находят за пределами столицы — на сиденьях в автобусе в Лионе и в поезде в Марселе, — а эксперты предупреждают, что избавиться от клопов не так легко, как представляется французским властям, особенно в период наплыва туристов.

Матрас, заметно зараженный клопами, выставленный на тротуаре в Париже, 1 октября 2023. Фото: Luc Nobout / Imago / IP3press / Scanpix

Дело в том, что быстрее всего клопы распространяются как раз в туристический сезон. Люди останавливаются снимают жилье на короткий срок и привозят клопов в багаже. Да и вообще, в последнее время насекомые стали более устойчивыми к инсектицидам — химическим препаратам, предназначенным для их устранения.

Российская пропаганда уже вовсю спекулирует на этих пока еще несбывшихся страхах. О проблеме в своем телеграм-канале уже дважды написал пропагандист Владимир Соловьев. Сначала он сопроводил новостное сообщение замечанием о том, что до Олимпиады осталось меньше 10 месяцев, а затем опубликовал издевательскую обложку сатирического журнала Charlie Hebdo, на которой изображены клопы с олимпийскими медалями на груди. Ведущий программы «Вести» на федеральном канале «Россия-1» Эрнест Мацкявичус предварил репортаж о происходящем в столице словами: «В Париже бедствие, город захватили паразиты, а власти страны фактически бездействуют и лишь пытаются не допустить панику меньше чем за год до летней Олимпиады».

Корреспондент телеканала в своем сюжете рассказала и о том, что в Париже водится много крыс, популяция которых, с ее слов, в два раза превысила человеческое население города. Информацию о засилье крыс и клопов в Париже всячески популяризируют и провоенные блогеры: в своих телеграм-каналах они уже несколько дней распространяют картинки насекомых и грызунов с эмблемой Парижских Олимпийских игр. А Ленинградская областная телекомпания «ЛенТВ24» и вовсе посвятила обсуждению темы целый выпуск на своем ютуб-канале. В нем ведущий назвал олимпийские игры «клопиадой» и порадовался тому, что российским спортсменам не придется ехать «в этот клоповник» (большинство российских спортсменов не смогут принять участие в летней Олимпиаде в Париже из-за санкций МОК).

Некоторые прокремлевские ресурсы также связали нашествие клопов с высокими потоками миграции в Европе. Похожее предположение высказал и французский телеведущий Паскаль Прод. Он допустил, что насекомых распространяют мигранты, которые не следят за личной гигиеной, чем вызвал критику со стороны французской общественности. Эксперты же связывают рост популяции клопов не только с миграцией и туризмом, но также со снижением восприимчивости к смертельным химикатам.

Травить надо было намного раньше

Российские пропагандисты не единственные, кто критикует французские власти в этой ситуации. Глава лево-популистской партии La France Insoumise (Непокоренная Франция) Матильда Пано рассказала, что меры против насекомых стоило принимать еще в 2019 году, когда она призывала выработать общенациональный план по борьбе с ними. Сейчас она напоминает, что тогда ее призывы вызвали только смех.

Депутат Матильда Пано демонстрирует стеклянную трубку, наполненную клопами, 3 октября 2023. Фото: Alexis Sciard / IP3 / ZUMA Press / Scanpix

Некоторые исследователи утверждают, что бить тревогу стоило еще раньше — в 1990-х годах, когда клопы вернулись на улицы Парижа впервые после 40 лет затишья. Причина — запрет в 1970-х годах по всему миру использования ДДТ из-за его пагубного влияния на здоровье людей и животных. В результате клопы выработали устойчивость к более слабым препаратам и вернулись в большие города. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES), с 2017 по 2022 год клопов находили уже в каждом десятом доме.

Как объясняет французский энтомолог Жан-Мишель Беренгер, размножению клопов по всему миру способствует глобализация: туризм, миграция и контейнерные перевозки, а также резкое сокращение популяции тараканов — хищников, которые поедают клопов. Беренгер в отличие от многих других своих коллег, однако, считает сообщения об эпидемии клопов преувеличенными и называет реакцию общества не иначе как «психозом». Он говорит, что ученые наблюдают рост в количестве клопов в конце каждого лета и объясняет этот феномен обильными перемещениями граждан: «В июле и августе люди активно путешествуют и привозят в багаже клопов». Однако то, что из года в год прирост клопов увеличивается, признает и он.

Пано требует от французского правительства обратить внимание на эту проблему всерьез. Она хочет добиться введения потолка цен на услуги дезинсекторов, а также запрета на использование бесполезных химикатов. По ее мнению, из-за клопов люди даже вынуждены принимать антидепрессанты.

До текущего кризиса борьба с клопами обходилась французам в 230 миллионов евро в год, однако теперь, когда популяция паразитов значительно выросла, кратно вырастут и расходы. Власти пока не представили ни плана борьбы, ни оценки его стоимости для французского бюджета. До сих пор государство никак не помогало жителям бороться с этой проблемой и лишь призывало страховщиков включать в полисы страхования жилья расходы на потенциальную дезинсекцию.