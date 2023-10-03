Обвинение запросило 9,5 года для бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой 

В Басманном районном суде Москвы во время прений по делу против бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой прокурор попросил суд приговорить ее к девяти с половиной годам колонии общего режима. Овсянникову обвиняют в распространении «фейков» о российской армии и судят заочно. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Поводом для возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по статье о военных «фейках» стал проведенный ею в июле 2022 года одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. Тогда она встала напротив Кремля с плакатом «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

Как заявляло обвинение в ходе процесса, своими действиями Овсянникова «создала реальную угрозу формирования в обществе негативного отношения к Вооруженным силам».

Сама Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в ночь на 1 октября 2022 года и сейчас находится за пределами России.

Широкую известность Овсянникова, бывшая тогда редактором на Первом канале, получила после того, как в марте 2022 года во время прямого эфира вечернего выпуска новостей выбежала в кадр с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут».

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