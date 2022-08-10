Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинение по уголовному делу

Бывшему редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о «фейках» в отношении российской армии. Как сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов, ближайшую ночь Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке 38. Сейчас ее допрашивают.

По уголовной статье, которую вменяют Овсянниковой (часть 2 статьи 207.3), ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Утром 10 августа стало известно, что к Овсянниковой домой пришли силовики с обыском. Позже Овсянникова сообщила, что дело заведено в связи с ее одиночным пикетом на Софийской набережной напротив Кремля.

Марина Овсянникова, на момент начала российского вторжения в Украину работавшая редактором на «Первом канале», 14 марта появилась в вечернем эфире новостей с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видеообращение, в котором также выступила против войны. За это видео ей вскоре назначили административный штраф по статье об организации несогласованной акции. Протокол по только что введенной административной статье о «дискредитации» армии, выписанный за акцию в прямом эфире, суд вернул в полицию.

Источники: Дмитрий Захватов, Марина Овсянникова