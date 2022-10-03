Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск. Она сбежала из-под домашнего ареста

МВД России объявило в розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Соответствующая карточка появилась в официальной базе розыска ведомства.

Накануне бывший муж Овсянниковой заявил RT, что она сбежала из-под домашнего ареста. По словам Игоря Овсянникова, в ночь на 1 октября его бывшая жена «скрылась в неизвестном направлении» вместе с их 11-летней дочерью.

В августе Басманный суд отправил Овсянникову под домашний арест по делу о «фейках» о российской армии. Поводом для возбуждения дела стал антивоенный одиночный пикет.

Марина Овсянникова получила широкую известность в марте, когда выбежала в прямой эфир новостей Первого канала с антивоенным плакатом. После этого она покинула Россию, однако вскоре вернулась и продолжила высказываться против войны.

До возбуждения уголовного дела Овсянникову дважды штрафовали по статье о «дискредитации» российской армии.

Источник: База розыска МВД России

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.