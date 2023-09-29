Финляндия ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы не допустить въезда в страну машин с российскими номерами. Об этом со ссылкой на финских и норвежских пограничников сообщает издание The Barent Observer. Такие меры были приняты, так как запрет со стороны Норвегии на въезд автомобилей с номерами РФ еще не вступил в силу.

Представители норвежской и финской таможни подтвердили изданию, что направили на границу дополнительные патрули. Группа из трех таможенников — двух финнов и одного норвежца — рассказала журналистам, что их главная цель — наблюдение за российскими автомобилями.

Начальник отдела по связям с общественностью финской таможни Реетта Салонен рассказала The Barent Observer, что по состоянию на 25 сентября на границе с Норвегией было развернуто девять машин с российскими номерами. Издание пишет, что на границе Финляндии и Норвегии шесть автомобильных пропускных пунктов, и на всех них введен дополнительный контроль.

29 сентября норвежский МИД объявил, что машинам с номерами РФ будет запрещено въезжать в страну с 3 октября. Ранее аналогичные меры приняли Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.