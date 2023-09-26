Главред «Новой газеты Европа» потребовал привлечь к ответственности Кадырова, сын которого избил человека в СИЗО

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов потребовал привлечь к уголовной ответственности главу Чечни Рамзана Кадырова из-за видео, на котором его несовершеннолетний сын Адам Кадыров избивает подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Соответствующее обращение Мартынов направил генпрокурору России Игорю Краснову и к председателю СК Александру Бастрыкину.

«Из открытых источников мне стало известно, что несовершеннолетний сын главы Чеченской республики Адам Кадыров избил заключенного в следственном изоляторе Грозного. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров открыто приветствует и поощряет этот поступок, а также публикует видео избиения. Кадыров заставляет своего сына применять насилие к заключенным, что не только запрещено законами РФ, но и наносит явный вред интересам несовершеннолетнего», — написал Мартынов.

Он подчеркнул, что усматривает в действиях Кадырова-старшего признаки неисполнения родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП), а также вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК).

«В соответствии с законодательством РФ требую провести расследование обстоятельств избиения, зафиксированного на видео, и признать избитого заключенного потерпевшим», — добавил Мартынов.

Он также обратился к уполномоченной по правам детей при президенте России Марии Львовой-Беловой с просьбой «вмешаться в ситуацию» и «защитить законные интересы Адама Кадырова». «Дети в РФ не должны вырастать тюремными палачами, даже если их отец считает это достойной карьерой», — подчеркнул Мартынов.

В августе стало известно, что в СИЗО Грозного в Чечне 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил находящегося там Никиту Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана. Сообщения об этом подтвердил министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев, а cпикер чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов публично одобрили действия Кадырова-младшего.

25 сентября видео избиения с комментарием «побил и правильно сделал» опубликовал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

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