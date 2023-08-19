Чеченский министр по нацполитике подтвердил, что сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев подтвердил, что несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова Адам избил в СИЗО фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля.

«После того, как Рамзан Ахматович переговорил с Никитой Журавелем, в тот момент как глава республики выходит из помещения, в этот вот короткий отрезок времени, когда Адам Кадыров остается с ним в этом помещении, он его избивает», — говорит Дудаев.

Журавеля Дудаев называет «сатанистом» и говорит, что он «пошел на поводу украинских спецслужб» и «посягнул на чувства миллиардов мусульман». «Мы понимаем, что мы живем в правовом государстве, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, традиции, обычаи», — добавил Дудаев.

Ранее соратники Кадырова поддержали его 15-летнего сына. Например, депутат Госдумы Адам Делимханов написал в своем телеграм-канале, что Адам Кадыров «с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников».

В свою очередь, член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к директору ФСИН Аркадию Гостеву и попросила «В целях безопасности» перевести Журавеля в другой регион.

19-летнего Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана, суд Волгограда арестовал в конце мая. После этого его передали чеченским силовикам, которые увезли его в Грозный. 16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова написала, что к ней обратился Журавель и рассказал, что «во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров».

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