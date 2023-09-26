Бывший мэр российского города попал в украинский плен

Бывший мэр города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков попал в украинский плен всего лишь через 10 дней после ухода на фронт добровольцем. Контракт для участия в военных действиях он подписал 7 сентября, а уже 17 сентября оказался в украинском плену. Видео с россиянином опубликовал украинский проект «Хочу жить», на нем боец рассказывает подробности своего пути на передовую. «Холод» рассказывает не самую тривиальную историю военнослужащего, который раньше был депутатом, мэром города, заключенным, а теперь стал военнопленным.

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Как Третьяков оказался на фронте

Видео с Алексеем Третьяковым впервые было опубликовано 21 сентября на ютуб-канале «Новости Донбасса». Через несколько дней это же видео выложил украинский проект «Хочу жить», который аккумулирует информацию о российских военнослужащих, попавших в плен. О том, что на видео Алексей Третьяков, 25 сентября написал уполномоченный по правам человека Пермского края Игорь Сапко, уточнив, что они знакомы лично.

В видео говорится, что Алексей Третьяков подписал контракт на военную службу 7 сентября 2023 года. Российские СМИ уточняют, что Третьяков поступил на службу в подразделение «Север-Ахмат». Как говорится в видео, неделю он проходил стрелковую подготовку на полигоне, а после ему выдали камуфляжную одежду, бронежилет и автомат. «1984 года выпуска, сделан с деревянным прикладом, старого образца», — говорит про автомат Третьяков.

17 сентября подразделение, где служил Третьяков, отправили в Клещеевку — село в Донецкой области, расположенное на юго-западе от Бахмута. По его словам, российские военнослужащие добрались до границы населенного пункта уже затемно. «Началась беспорядочная стрельба, в результате которой я получил огнестрельное ранение в живот и осколочное ранение в поясницу», — говорит он на видео. После ранений Третьякова взяли в плен. В тот же день 17 сентября украинские войска заявили об освобождении Клещеевки.

По словам Третьякова, на фронт он пошел, потому что поверил словам Владимира Путина про нацизм, процветающий в Украине и про силы НАТО, стоящие на границе с Россией. «Национализма, про который говорят, я не видел нигде. Ни свастики немецкой, ни шествий никаких. Народ на русском языке спокойно разговаривает, — говорит Третьяков. — Сейчас я вижу, что это большое горе украинского народа и великая трагедия двух народов».

Военнопленные, находящиеся в заключении, находятся в уязвимом и зависимом положении перед представителями страны, против которой они ранее воевали. Оказывали ли на Алексея Третьякова какое-либо давление перед съемкой видео, неизвестно, однако следует иметь в виду, что он может быть не до конца искренен из-за опасений за собственную безопасность.

Алексей Третьяков на пресс-конференции главы города Чайковский в 2015 году. Фото: администрация города Чайковский

Чем Третьяков занимался до войны

Алексею Третьякову 48 лет. Он получил высшее юридическое образование в Нижегородской академии МВД и несколько лет проработал в правоохранительных органах. После этого был избран депутатом городской думы города Чайковский. А в 2014 году получил должность мэра города.

Однако проработать полностью пятилетний срок на посту мэра Третьяков не сумел. Весной 2018 года его отстранили от должности в связи с обвинениями в превышении должностных обязанностей. Бывшего мэра обвинили в незаконной передаче муниципального жилья подчиненной, которая позже переписала его на свою дочь. «Жилое помещение площадью 21,7 квадратных метров и кадастровой стоимостью 837,5 тысяч рублей в одном из муниципальных общежитий досталось несовершеннолетней дочери председателя городского комитета по управлению имуществом», — писали пермские СМИ.

За превышение полномочий Третьякову грозило до семи лет лишения свободы. В пользу бывшего мэра в суде высказывались жители и ветеранские организации, подчеркивая, что Третьяков ранее принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Суд приговорил Третьякова к трем годам годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Однако и этот свой срок Третьяков не отбыл до конца — летом 2020 года, уже через полтора года после приговора, он был условно-досрочно освобожден. Через три года после этого, в начале сентября 2023 года, Третьяков подписал контракт с Министерством обороны России для участия в войне с Украиной, где вскоре и попал в плен.

У Третьякова есть жена и трое детей. Запрос о возможном обмене Третьякова во время одного из будущих обменов между Россией и Украиной уже подали федеральной уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.