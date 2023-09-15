Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что мобилизованные россияне смогут покинуть фронт только после окончания войны.

«Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал депутат.

Неделю назад Картаполов говорил, что в России не нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих, так как для этого планируется задействовать контрактников.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», — сказал Картаполов.

В середине июня Владимир Путин заявил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, и что исходить в этом вопросе нужно из развития ситуации на фронте.

«Конечно, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой, и такой вопрос, безусловно, в министерстве обороны обсуждается, он стоит. Это будет зависит от того, […] нужны ли какие-то мобилизации и так далее», — сказал Путин.

Мобилизация в России началась в сентябре 2022 года. Указ о ее завершении Путин не подписал до сих пор.

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