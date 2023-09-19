Нагорный Карабах под обстрелом. Что об этом известно

Около полудня по московскому времени министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что «о проводимых мероприятиях» проинформировали Москву и руководство Турецко-Российского мониторингового центра. В Минобороны Армении заявили, что по состоянию на 13:00 мск ситуация на границах Армении «относительно стабильная», тогда как власти Нагорного Карабаха сообщают об огне на всей линии соприкосновения.

«19 сентября около 13:00 азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения, нанеся ракетно-артиллерийские удары», — говорится в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана сообщило, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям в ходе местных антитеррористических мероприятий». «С применением высокоточного оружия, имеющегося на вооружении нашей армии, уничтожаются только законные военные цели», — заявили там. Позднее МИД Азербайджана сообщил, что единственным путем к миру и стабильности в регионе «является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха»

Примерно в 12:20 мск бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем телеграм-канале сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха. «Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину», — написал он. Позднее, около 13:00 мск, он сообщил, что под обстрелом находится и столица республики Степанакерт. В разговоре с корреспондентом «Коммерсантъ» Варданян описал ситуацию так: «Полноценная операция, полноценная война. Бои идут на земле, в воздухе. Пытаются брать посты. В Степанакерт пока не заходят. План защищаться до последнего».

Армянские телеграм-каналы сообщают, что над над Степанакертом были замечены беспилотники. Местные жители спускаются в подвалы, в городе звучит сирена.

В российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия контактирует с Азербайджаном на фоне проведения Баку «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. «[Мира] между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, о которых договаривались и которые были в том числе зафиксированы на бумаге», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сегодня рано утром до начала боевых действий пресс-служба МВД Азербайджана опубликовала сообщение, в котором утверждается, что 19 сентября около четырех утра в Ходжавендском районе страны грузовик подорвался на противотанковой мине. Погибли два человека — водитель и пассажир. В Службе государственной безопасности Азербайджана утверждают, что мину заложила «диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований». Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

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