Генерал Сергей Суровикин находится в Алжире с делегацией министерства обороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении Суровикина. Он предоставил изданию фотографии генерала в Алжире.

Собеседник «Коммерсанта» сказал, что «военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению».

Источник: «Коммерсантъ»

«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», — добавил он.

Ранее фотографию Суровикина из Москвы опубликовала журналистка Ксения Собчак. Она подписала кадр так: «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве».

Российские СМИ писали, что после попытки мятежа ЧВК Вагнера Сергея Суровикина задержали и даже арестовали. Затем сообщалось, что его уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Западные медиа писали, что Суровикин знал о планах Пригожина пойти на Москву.

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