Ксения Собчак опубликовала фотографию генерала Сергея Суровикина, который не появлялся на публике после мятежа Евгения Пригожина. Журналистка сопроводила кадр подписью: «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее».

Перед этим на пресс-конференции после переговоров Путина и Эрдогана к журналистам вышел министр обороны Сергей Шойгу. Когда ему задали вопрос, что с Суровикиным, он не стал на него отвечать.

Российские СМИ писали, что после попытки мятежа ЧВК Вагнера Суровикина задержали и даже арестовали. Затем сообщалось, что его уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Западные медиа писали, что Суровикин знал о планах Пригожина пойти на Москву.

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