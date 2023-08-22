Генерала Суровикина уволили с должности командующего ВКС — РБК

Генерала Сергея Суровикина освободили от должности командующего Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Официального подтверждения пока не поступало.

РБК сообщает, что Суровикин уволен «в связи с переходом на другую работу», а сейчас находится в «кратковременном отпуске».

Ранее об увольнении Суровикина со ссылкой на неопубликованный указ президента России сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В свою очередь, журналистка Ксения Собчак утверждала, что Суровикина сняли с должности закрытым указом еще 18 августа. При этом она отмечала, что родные Суровикина не могут с ним связаться.

Как пишут «Важные истории», 17 или 18 августа Путин, судя по всему, действительно подписал указ, который не был опубликован. Так, 17 августа был опубликован президентский указ № 622 «О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации», а 18 августа — № 624 «О присвоении 14 истребительному авиационному полку почетного наименования». Издание полагает, что указом №623 Путин мог уволить Суровикина.

По данным провоенного телеграм-канала «Рыбарь», Суровикина отстранили от командования сразу после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина и наемников из его ЧВК Вагнера 24 июня, но официальный указ вышел только сейчас. После отстранения Суровикина якобы держали в Лефортово «на допросах», сейчас его местоположение неизвестно.

Сергей Суровикин возглавляет воздушно-космические силы российской армии с октября 2017 года. С октября 2022-го по январь 2023 года он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, а затем стал заместителем командующего. В публичном поле Суровикин перестал появляться после мятежа Пригожина. Тогда же различные СМИ начали писать о его возможном задержании или даже аресте.

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