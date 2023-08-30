В Москве после пикета на Красной площади задержали отца смертельно больного ребенка, который не получает лечение от государства

В Москве задержали Дмитрия Бахтина, чей трехлетний сын Миша страдает спинальной мышечной атрофией первого типа. Об этом «Холоду» сообщила мать мальчика Яна Бахтина.

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин встал в пикет на Красной площади с плакатом «Помогите спасти сына». После этого его вместе с ребенком и женой доставили в отделение полиции.

Родители пытатюся добиться получения дорогостоящего препарата «Рисдиплам», который жизненно необходим их сыну.

Как пишут «Вечерние ведомости», два года назад Мише Бахтину сделали укол «Золгенсима», который стоит 160 миллионов рублей. Тогда это спасло мальчику жизнь, однако ему «необходимо пожизненно принимать» препарат «Рисдиплам». По словам Дмитрия Бахтина, местные власти не предоставляют его и «каждый раз называют новые условия для получения лечения».

Накануне семья Бахтиных опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В нем Дмитрий Бахтин просит президента «остановить беспредел и самоуправство чиновников и системы здравоохранения в отношении ребенка-инвалида» и обеспечить его необходимым лечением.

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