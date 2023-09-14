Фильм «Барби» выходит в российский прокат 

Голливудскую картину «Барби» начнут показывать в российских кинотеатрах с 14 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, показы пройдут более чем в 120 российских городах. Фильм будут показывать в качестве «предсеансового обслуживания» в дубляже студии Red Head Sound с официальными российскими голосами Марго Робби, Райана Гослинга и Уилла Феррелла.

В RHS пообещали, что зрители увидят не экранную, «а цифровую копию высочайшего качества». Ранее сообщалось, что показы «Барби» в России стартуют с 9 сентября.

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В конце августа в Минкульте выступили против выхода «Барби» в российский прокат. Замглавы ведомства Андрей Малышев тогда заявил, что главные голливудские хиты этого лета — «Барби» и «Оппенгеймер» — «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Тем не менее пиратские показы «Барби» начались в российских регионах еще в первой половине августа.

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