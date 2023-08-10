Поддержать
Новости

В России начались пиратские показы фильма «Барби» в кинотеатрах

13:31 • 10.08.2023

8 и 9 августа в Тюмени кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema начал показывать фильм Греты Гервиг «Барби». Соответствующее сообщение появилось в аккаунтах кинотеатра в соцсетях.

В нем уточняется, что речь идет об экранной копии фильма. «Так что любителям 4к качества и идеального звука лучше дождаться цифрового релиза в ноябре. Но мы нашли лучшую экранку, что есть в интернете. Так что доверьтесь нам», — говорится в сообщении. 

При этом организатор показа Владимир (фамилия не называется) сказал RTVI, что понимает реакцию людей, которые говорят, что «это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям». 

«Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате», — пояснил он, добавив что в показываемой копии картины есть реклама, а билет на просмотр стоит 300 рублей.

После начала российского вторжения в Украину все крупные мировые кинопроизводители покинули российский рынок. В связи с этим показы главных голливудских картин этого лета — «Барби» и «Оппенгеймера» — ожидаются только осенью, когда появятся онлайн-версии этих фильмов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»