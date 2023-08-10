В России начались пиратские показы фильма «Барби» в кинотеатрах

8 и 9 августа в Тюмени кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema начал показывать фильм Греты Гервиг «Барби». Соответствующее сообщение появилось в аккаунтах кинотеатра в соцсетях.

В нем уточняется, что речь идет об экранной копии фильма. «Так что любителям 4к качества и идеального звука лучше дождаться цифрового релиза в ноябре. Но мы нашли лучшую экранку, что есть в интернете. Так что доверьтесь нам», — говорится в сообщении.

При этом организатор показа Владимир (фамилия не называется) сказал RTVI, что понимает реакцию людей, которые говорят, что «это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям».

«Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате», — пояснил он, добавив что в показываемой копии картины есть реклама, а билет на просмотр стоит 300 рублей.

После начала российского вторжения в Украину все крупные мировые кинопроизводители покинули российский рынок. В связи с этим показы главных голливудских картин этого лета — «Барби» и «Оппенгеймера» — ожидаются только осенью, когда появятся онлайн-версии этих фильмов.

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