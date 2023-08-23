В России с 9 сентября начнут показывать копию фильма «Барби»

Фильм Греты Гервиг «Барби» покажут в России с 9 сентября, сообщает студия перевода Red Head Sound. Также в студии уточнили, что речь идет не об экранной копии, а о «цифровой копии высочайшего качества».

В студии перевода Red Head Sound заверили, что в озвучке участвовали «официальные голоса» российского дубляжа Марго Робби и Райана Гослинга — актеры Татьяна Шитова и Андрей Бархударов.

Кинотеатры в Москве уже начали продажу билетов на «Барби» по схеме «предсеансного обслуживания», пишет телеграм-канал Mash. Билеты продаются на короткометражный фильм «Флора Х», а перед ним покажут «Барби».

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Официально в российских кинотеатрах после вторжения в Украину не показывают фильмы многих киностудий, среди которых Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony.

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