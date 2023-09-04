Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, депутат от «Единой России» Антон Горелкин заявил, что фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Горелкина, «история создания ядерного оружия и исследование внутреннего мира одного из отцов атомной бомбы несут в себе гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда». Он добавил, что кино про Барби тоже «глубже, чем кажется, и содержит изрядную порцию социальной сатиры».

«Конечно, оба фильма далеко не шедевры мировой культуры, но намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы)», — написал Горелкин.

Он также выступил против принудительного лицензирования фильмов, так как эта практика, по его мнению, несет больше вреда, чем пользы. «Кто хотел посмотреть “Барби” и “Оппенгеймера”, это уже сделал. И то, что производители этих фильмов недосчитались сборов от российского проката — их осознанный выбор. Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо», — написал депутат.

Ранее в Минкультуры заявили, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовным ценностям. Замглавы ведомства Андрей Малышев сказал, что картины «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Антон Горелкин назвал попытку министерства «приплести сюда “духовно-нравственные ценности”» не вызывающей ничего, кроме удивления.

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