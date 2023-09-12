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Суд смягчил наказание Зареме Мусаевой 

15:05 • 12.09.2023

Верховный суд Чечни смягчил наказание матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой до пяти лет колонии-поселения. Об этом просил прокурор из-за состояния ее здоровья, сообщает «Команда против пыток». 

В начале июля 2023 года Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Ахматовский районный суд Грозного признал ее виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. 

В день оглашения приговора Мусаевой неизвестные сильно избили журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на заседание. Они также отобрали у них технику и угрожали убийством. 

Милашина собиралась лететь в Чечню на апелляцию по делу Мусаевой, но на днях сообщила, что отказалась от поездки, так как это рискованно для нее самой и тех, кто собирался ее сопровождать. 

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