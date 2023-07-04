В Чечне неизвестные «сильно избили» журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой. Об этом сообщает «Команда против пыток».

Как рассказали сами пострадавшие, их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Журналистку и адвоката «сильно избили». У них также «отобрали и разгромили технику». Кроме того, нападавшие «приставляли пистолет к голове» и «угрожали их застрелить».

«Сейчас оба находятся в БСМП города Грозного. У обоих множественные ушибы, у Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук, она несколько раз теряла сознание», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».

Как пишет «Центр Мемориал», во время избиения Милашиной и Немову говорили: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите».

«Александр Немов с трудом говорит и передвигается. У Елены Милашиной ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя», — сообщается в телеграм-канале правозащитников.

Позже руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец, который приехал в Грозный, рассказал, что Немова, предположительно, ударили ножом в ногу. А журналистка Милашина «не может даже сидеть»

«Оба сильно избиты. Немов сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается. Елена Милашина не может даже сидеть. Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова, как мы понимаем, ударили чем-то острым, возможно ножом, в ногу. Ему наложили швы», — сообщил Бабинец.

По его словам, во время избиения нападавшие припомнили Немову и Милашиной их деятельность. «То есть судя по всему это явно не бандитское нападение», — сказал Бабинец.

Он также сообщил, что Милашину и Немова хотел опросить в больнице полицейский, но они отказались от дачи показаний, так как «не видят в этом пользы».

В январе 2022 года чеченские силовики похитили Зарему Мусаеву из ее квартиры в Нижнем Новгороде и силой увезли в Грозный. Во время похищения она якобы напала на одного из силовиков и, как позже утверждал Рамзан Кадыров, «чуть не лишила его глаза».

Сын Мусаевой, известный чеченский оппозиционер и критик Кадырова Абубакар Янгулбаев, рассказал, что за полтора года, которые его мать провела в СИЗО, у нее ухудшилось зрение и прогрессировала боль в спине. Сейчас она не может самостоятельно передвигаться, поэтому ее возят в кресле-каталке.

4 июля суд в Грозном должен огласить приговор Мусаевой. Прокуратура требует для нее пять с половиной лет колонии.

Основанное другим сыном Мусаевой Ибрагимом Янгулбаевым «Народное движение Адат» Минюст внес в реестр экстремистских организаций. Сейчас муж и сыновья Мусаевой находятся за пределами России. Им пришлось бежать из страны после прямых угроз от Кадырова и обвинений в терроризме.

Обновлено в 09:50, добавлен комментарий Бабинца.

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