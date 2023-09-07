Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина собирается поехать в Грозный на апелляцию по делу матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой. Об этом сообщает «Команда против пыток».

Заседание состоится в Верховном суде Чеченской республики 12 сентября. Адвокаты от «Команды против пыток», которые защищают Мусаеву, настаивают на ее полной невиновности и считают, что она не может содержаться в колонии из-за тяжелых заболеваний. Юристы организации добавили, что на заседание планирует приехать журналистка Елена Милашина. Она приняла это решение несмотря на угрозы и недавнее нападение.

4 июля автомобиль, на котором Милашина и адвоката от «Команды против пыток» Александр Немов ехали из аэропорта в Грозный, остановила группа вооруженных людей. Они жестоко избили Милашину и Немова, угрожали им расправой и разгромили их технику. Журналистке сломали несколько пальцев на руках, а Немова ударили ножом в ногу. Позднее Милашиной угрожали убийством в случае ее возвращения в Чечню. Журналистка заявила, что продолжит ездить в республику, «хочет этого Кадыров или не хочет».

Милашина и Немов ехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В тот день, 4 июля, мать чеченских оппозиционных активистов приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о нападении на сотрудника полиции. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву из ее квартиры в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. Во время похищения она, по словам одного из силовиков, напала на него. Как позднее говорил Кадыров, женщина «чуть не лишила его глаза». Адвокаты и родственники Мусаевой говорят, что из-за своих заболеваний она не может даже ходить, поэтому ее возят в кресле-каталке.

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