Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина сообщила, не поедет в Грозный на апелляцию по делу матери чеченских оппозиционеров Заремы Мусаевой. Она объяснила, что эта поездка несет риски для нее самой и других людей, которые собирались сопровождать ее.

7 сентября представители «Команды против пыток» заявили, что журналистка приедет на заседание, назначенное на 12 сентября. По словам Милашиной, правозащитники не спросили у нее разрешение «на огласку информации о ее работе и безопасности».

«Я уверена, что совместно с [уполномоченной по правам человека в России] Татьяной Москальковой “Новая газета” все-таки решила бы вопрос с моей поездкой в Чечню. Но тут в дело вмешались юристы “Команды против пыток”, которые представляют мои юридические интересы в уголовное деле о нападении, и в результате мне была уготована роль красной тряпки, а Рамзану Кадырову — разъяренного быка», — написала Милашина.

Она возложила на «Комитет против пыток» часть ответственности за нападение на журналистов, которые участвовали в пресс-туре организации в марте 2016 года. Их жестоко избили на границе Ингушетии и Чечни, а автобус, на котором они ехали, сожгли. «Явно переоценив свои силы, КПП вошел в жесткий публичный клинч с противником, у которого не просто огромные ресурсы, но — самое главное — безграничный иммунитет от уголовного преследования, дарованный ему лично президентом России Владимиром Путиным», — написала журналистка.

«Я приняла решение отказаться от поездки в Грозный на рассмотрение апелляционной жалобы Заремы Мусаевой, потому что в ситуации, когда Кадырова публично берут "на слабо" и провоцируют на насилие, под раздачу могут попасть совершенно посторонние люди, которые планировали поехать со мной на суд над Заремой Мусаевой», — добавила она.

4 июля автомобиль, на котором Милашина и адвокат от «Команды против пыток» Александр Немов ехали из аэропорта в Грозный, остановила группа вооруженных людей. Они жестоко избили Милашину и Немова, угрожали им расправой и разгромили их технику. Журналистке сломали несколько пальцев на руках, а Немова ударили ножом в ногу. Позднее Милашиной угрожали убийством в случае ее возвращения в Чечню.

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