Глава Роскосмоса призвал «не делать трагедию» из провала миссии «Луна-25»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов провел рабочее совещание в научно-производственном объединении имени Лавочкина, которое являлось главным разработчиком автоматической станции «Луна-25». Там Борисов еще раз прокомментировал провал этой миссии, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Борисов подчеркнул, что провал миссии вовсе не означает остановку работ по дальнейшему исследованию Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал он, подчеркнув, что российские конструкторы и ученые «горят» идеей продолжения лунного проекта.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что одним из возможных продолжений лунной программы может стать повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

«Луна-25» стала первой в истории современной России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом. Ракета-носитель с «Луной-25» на борту стартовала 11 августа. Из-за старта властям пришлось эвакуировать жителей поселка в Хабаровском крае.

19 августа Роскосмос сообщил, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». Днем позже там уточнили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту, столкнулся с лунной поверхность и прекратил свое существование».

Позже в Роскосмосе рассказали, что причиной крушения стала нештатная работа двигателя, который в ходе маневрирования проработал 127 секунд, вместо запланированных 84.

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