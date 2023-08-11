Россия впервые в современной истории запустила к Луне межпланетную станцию

Россия впервые с 1976 года отправила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в ночь на 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, 21 августа станция совершит мягкую посадку в районе южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. После этого она будет собирать научные данные. Основная задача — найти лед. Срок работы станции рассчитан на год.

Советская автоматическая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году. Тогда она доставила на Землю 170 граммов лунного грунта. Изучив образцы ученые предположили, что в них может содержаться вода в концентрации 0,1% по массе.

Несколько дней назад индийское космическое агентство сообщило, что вывело автоматическую космическую станцию «Чандраян-3» на орбиту Луны. Она также займется исследованием Южного полюса. Посадка станции запланирована на 23–24 августа.

Жителей поселка Шахтинский за час до запуска станции эвакуировали. Это было необходимо из-за того, что на населенный пункт могли упасть ступени ракеты. Людям уже разрешили вернуться в свои дома.

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