Российская станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны

Российская станция «Луна-25» разбилась в результате столкновения с Луной. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Связь с аппаратом прервалась 19 августа около 14:57 по московскому времени. В результате ни 19, ни 20 августа найти станцию не удалось. По предварительным данным, аппарат «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», говорится в сообщении Роскосмоса.

Россия отправила межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» к Луне впервые с 1976 года. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в ночь на 11 августа с космодрома Восточный. Планировалось, что 21 августа станция совершит мягкую посадку в районе южной полярной области Луны и начнет собирать там научные данные. Ее основной задачей был поиск льда.

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