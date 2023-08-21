В Роскосмосе объяснили причину крушения станции «Луна-25»

В Роскосмосе объяснили причину крушения автоматической станции «Луна-25», которая должна была совершить посадку на поверхность Луны. По словам главы ведомства, Юрия Борисова у «Луны-25» вовремя не отключился двигатель, передает «Интерфакс».

«Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», — заявил Борисов.

Он также сообщил, что уже создана аварийная комиссия, результаты работы которой учтут при планировании следующих миссий. По его словам, несмотря на произошедшее, Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту.

О крушении станции «Луна-25» стало известно 20 августа. Тогда в Роскосмосе сообщили, что станция вышла на нерасчетную орбиту, столкнулась с лунной поверхностью и «прекратила свое существование».

«Луна-25» стала первой лунной миссией советской и российской космонавтики за почти 50 лет. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

Запуск «Луны-25» стал причиной эвакуации жителей поселка в Хабаровском крае.

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