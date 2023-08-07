Жителей поселка в Хабаровском крае собираются эвакуировать из-за запуска космической миссии на Луну

Власти Хабаровского края сообщили, что планируют эвакуировать жителей поселка Шахтинский из-за запуска космической станции «Луна-25». Об этом сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Он пояснил, что эвакуация потребуется в связи с ожидаемым падением в районе поселка первой ступени ракеты-носителя, которая должна вывести аппарат в космос.

«Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 07:30 [по местному времени]», — написал Маслов в телеграме. Когда жители смогут вернуться, он не уточнил.

Запуск автоматической станции «Луна-25» должен стать первой в истории современной России миссией на Луну. Предыдущий аппарат этой серии — «Луна-24» — был запущен в 1976 году.

Как сообщали в Роскосмосе, «Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.