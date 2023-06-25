У Пригожина нашли поддельные паспорта. Под чужим именем он лечился в клинике, связанной с дочерью Путина

Во время обыска в офисе Евгения Пригожина 24 июня силовики обнаружили несколько паспортов с его фотографией на разные имена — Дмитрия Гейлера, Олега Семенова и Дмитрия Боброва. Об этом написало издание «Фонтанка», однако затем удалило публикацию.

После этого журналисты «Радио Свобода» Марк Крутов и Сергей Немалевич рассказали, что осенью 2021 года в их редакции оказался список ВИП-клиентов петербургской клиники «Согаз». Это учреждение связывают со старшей дочерью президента Марией Воронцовой. Среди клиентов клиники помимо спикера Совфеда Валентины Матвиенко и Светланы Кривоногих — предполагаемой любовницы Путина — был человек по имени Дмитрий Исаакович Гейлер.

По словам журналистов, он значился в базе «Согаза» как один из самых ранних клиентов, то есть лечился в клинике давно. Кроме того, рядом с его именем стояла пометка «Супер VIP». На момент выхода расследования «Радио Свобода» не смогло определить личность Гейлера, указав только, что человек с таким именем искал работу водителем. Журналисты нашли его фотографию, на которой он стоит возле машины. Они предположили, что кто-то лечился под именем своего водителя.

Выяснилось, что под именем Дмитрия Гейлера в «Согазе» проходил лечение Евгений Пригожин. Марк Крутов пишет, что глава ЧВК Вагнера явно пытался найти человека, с которым у него есть хотя бы небольшое внешнее сходство.

Несколько лет назад Reuters сообщало, что в «Согазе» лечатся раненые наемники ЧВК Вагнера.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.