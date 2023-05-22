«Люди относятся к ним как к зверям». Дело Никиты Журавеля, который сжег Коран на видео, передали силовикам в Чечню. Юрист называет это «актом устрашения»

Передача расследования дела о сожжении Корана у Соборной мечети в Волгограде в Чечню — акт устрашения, считает адвокат Дмитрий Захватов. Об этом он сообщил «Холоду».

По его словам, формально у Бастрыкина есть право изъять любое дело из производства следственных органов в одном регионе и передать в другой, «хоть в Калининград, хоть во Владивосток». Однако в данном случае, по мнению Захватова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «явно злоупотребил» своими полномочиями.

«Дело в том, что общие положения Уголовно-процессуального кодекса говорят о том, что расследование должно производиться именно по месту совершения преступления. Это нужно для сокращения процессуальных издержек. Свидетели и доказательства по делу находятся именно там, где было совершено преступление. Соответственно искать эти доказательства и допрашивать этих свидетелей проще и эффективнее смогут именно местные следователи», — сказал Захватов.

Он подчеркнул, что никаких реальных оснований для передачи дела из Волгограда в Чечню в данном случае не было. Сама же передача расследования в ведение силовиков из Чечни, по его мнению, не что иное, как акт устрашения.

«Для чего это все было сделано? Для того, чтобы человека унизить, запугать, заставить его каяться, унижаться и так далее. Бастрыкин прекрасно понимает, что чеченские силовики славятся своей жестокостью. Огромное количество людей относится к ним просто как к зверям, а не как к людям. Пользуясь подобными настроениями, он и передал расследование в Чечню с целью устрашения», — сказал Захватов.

19 мая в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. 21 мая СК сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался 19-летний Никита Журавель. После задержания он сообщил, что якобы снял видео за вознаграждение в 10 тысяч рублей по заказу украинских спецслужб.

Дома у Журавеля прошел обыск, против него возбуждено уголовное дело «об оскорблении чувств верующих». Тогда же стало известно, что Бастрыкин распорядился передать расследование силовикам из Чечни. Поводом для этого в СК назвали, в частности, «большое количество заявлений от жителей Чечни с просьбой признать их пострадавшими» по этому делу.

В свою очередь, министр юстиции Константин Чуйченко предложил направить Журавеля отбывать наказание в мусульманский регион.

«Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — пояснил Чуйченко.

Источник: «Холод», Следственный комитет России

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