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Член СПЧ попросила перевести из чеченского СИЗО мужчину, избитого сыном Кадырова

17:20 • 18.08.2023

Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к директору ФСИН Аркадию Гостеву с просьбой перевести обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля в другой регион. На днях он рассказал, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. 

«Прошу в целях безопасности срочно перевести Никиту Журавеля в учреждение ФСИН другого региона. Также прошу провести проверку, на каком основании в период содержания под стражей к нему получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся, по закону, правом общения с подследственными», — говорится в обращении Меркачевой. 

В конце мая суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля по делу о сожжении Корана. Практически сразу 19-летнего студента передали чеченским силовикам, которые увезли его в Грозный. 16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова написала, что к ней обратился Журавель и рассказал, что «во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров». 

После этого соратники Рамзана Кадырова выступили в защиту его несовершеннолетнего сына. Например, депутат Госдумы Адам Делимханов написал, что Кадыров-младший «с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников». А спикер чеченского парламента Магомед Даудов и вовсе считает, что Адам Кадыров «поступил как истинный мусульманин». 

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