Москва и Московская область подверглись второй атаке беспилотников за три дня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа», — написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что в результате удара повреждено остекление на площади в 150 квадратных метров. По словам Собянина, пострадавших нет.

Как и в ночь на 30 июля беспилотник ударил по башне «IQ-квартал», где располагается несколько федеральных министерств, в том числе Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

В Минобороны уже назвали произошедшее «террористической атакой» и обвинили в ее организации украинские власти. В ведомстве также сообщили, что еще два беспилотника были сбиты средствами ПВО в небе над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области. Как утверждают в Минобороны, дрон, врезавшийся в высотку в «Москва-Сити», был «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы».

В ночь на 30 июля Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Два из них врезались в башни «Москва-Сити». Мэр Сергей Собянин сообщил о «незначительных повреждениях фасадов на двух офисных башнях Сити» и отсутствии пострадавших.

Позже выяснилось, что ранения получил охранник. В Минобороны заявили, что оба беспилотника были «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы». Позже в ведомстве сообщили, что еще один дрон был сбит ПВО в небе над Московской областью.

На утро после атаки федеральные каналы не стали сообщать о ней в своих новостных выпусках. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары беспилотников по Москве «актами отчаяния».

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