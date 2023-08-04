В ночь на 4 августа морские беспилотники атаковали порт Новороссийска, а воздушные — аннексированный Крым. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в сообщении ведомства.

Информацию об атаке также подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, жертв и разрушений нет. Кроме того, о ночных взрывах в порту сообщали жители Новороссийска.

В свою очередь, мэр города Андрей Кравченко уточнил, что «среагировали и помогли избежать последствий атаки» морских дронов экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Кравченко также сообщил, что сейчас в порту Новороссийска установлен временный запрет на движение судов.

По данным российского Минобороны, ночью атаке уже воздушных беспилотников также подвергся аннексированный Крым. «Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в ведомстве.

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