Вахитовский суд Казани прекратил дело о распространении «ЛГБТ-пропаганды» в отношении местного блогера Гелы Гогишвили. Ранее суд назначил по этому делу штраф в сто тысяч рублей. Об этом сообщила правозащитная инициатива «Дело ЛГБТ+», чьи юристы представляли интересы Гогишвили.

Гелу Гогишвили и его партнера студента из Китая Сюй Хаояна задержали в Казани 5 апреля 2023 года. На обоих составили протоколы об «ЛГБТ-пропаганде». Поводом для этого стали совместные публикации Гогишвили и Хаояна в соцсетях.

Как позже выяснил «Холод», доносы на блогеров написал 43-летний Владимир Кушнерик. Он работает сторожем храма в городе Рубцовск Алтайского края.

На следующий день после задержания суд признал Сюй Хаояна виновным в распространении «ЛГБТ-пропаганды». Судья счел, что с помощью роликов, которые Хаоян вместе с партнером публиковал в сети, блогеры «распространяют среди несовершеннолетних желание сменить пол». В результате Хаояна арестовали на семь дней и постановили депортировать из России.

25 апреля стало известно, что Сюй Хаояну удалось сбежать во время депортации на родину и воссоединиться со своим партнером за пределами России.

Сам Гогишвили был оштрафован российским судом только в мае, когда он сам также уехал из России.

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