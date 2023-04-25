Осужденный в России за «ЛГБТ-пропаганду» блогер из Китая Сюй Хаоян сбежал во время депортации и воссоединился со своим партнером в другой стране 

Блогер Сюй Хаоян, которого в России обвинили по административной статье об «ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних», сбежал во время депортации в Китай. Об этом сообщил телеграм-канал «Дело ЛГБТ+».

По данным правозащитников, Хаояну нельзя было возвращаться в Китай из-за «гомофобного режима», а также потому, что его на родине «обвиняют в намеренном ухудшении дипломатических отношений между Китаем и Россией».

«По этому поводу были уже задержания и допросы его друзей. К счастью, Хаояну удалось по пути в Китай спастись в другой стране, где он сейчас находится в полной безопасности», — говорится в телеграм-канале «Дело ЛГБТ+».

Полицейские, которые сопровождали Хаояна в аэропорт Шереметьево, чтобы посадить на самолет, заставили его купить им еды во «Вкусно и точка» на три тысячи рублей. Силовики угрожали, что в противном случае вместо Еревана отправят его сразу в Китай. Об этом «Медиазоне» сообщил правозащитный проект «Квiр Свiт». Из всего заказа Хаояну досталась только картошка фри и газировка, уточняют правозащитники.

Ранее «Холод» выяснил, что донос на блогеров Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна о «пропаганде» ЛГБТ написал 43-летний сторож храма в городе Рубцовск Алтайского края Владимир Кушнерик.

В протоколе, который составили на Хаояна (есть в распоряжении «Холода») после доноса говорится, что 28 февраля 2023 года Кушнерик обратился в полицию, которая позже установила, что Хаоян разместил в своем ютуб-канале «19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений с гражданином Гогишвили, а именно будучи представителями мужского пола, они целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга за различные части тела, в том числе в районе половых органов».

Теперь за эти же ролики Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна в России обвиняют в распространении порнографии.

Обновлено в 16:20, добавлена новая информация

Источник: «Дело ЛГБТ+», «Медиазона»

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