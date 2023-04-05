В Казани задержали блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюй. После доносов из-за их соцсетей на пару составили протокол о «пропаганде ЛГБТ»

В Казани задержали ЛГБТ-блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюй. Причиной этому стал протокол о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП), составленный после доносов. Хаояну Сюй может грозить выдворение из России — он гражданин Китая.

Гогишвили рассказал «ОВД-Инфо» и «Медиазоне», что его партнера вместе с одногруппниками остановили в «Бургер Кинге», чтобы проверить паспортные данные и регистрацию.

«У всех проверили, вроде нормально, а Хаоян паспорт не взял с собой. И регистрацию тоже. Поэтому они отвезли его в отделение, чтобы проверить регистрацию и паспортные данные», — сообщил Гогишвили. Он повез паспорт в полицейский участок, и тогда сотрудники задержали их обоих. После задержания блогерам сообщили о том, что на них месяц назад был составлен протокол о «пропаганде ЛГБТ». Поначалу к ним не пускали адвоката, потом ему удалось пройти к задержанным.

Это не первые проблемы, с которыми блогеры сталкиваются в России. В начале марта из гомофобных пабликов они узнали, что на них писали доносы в полицию. Блогеры также рассказывали, что сталкивались с угрозами в соцсетях.

Хаоян Сюй учится в Казани, в учебном заведении на блог пары тоже обращали внимание. «Преподавательница сообщила Хаояну, что якобы ей позвонила полиция и сказала, что кто-то в ее группе снимает «гейский контент», поэтому полиция хочет поговорить. И преподавательница начала говорить что-то вроде: "Вы должны соблюдать законы и традиции России", и начались эти "Разговоры о важном», которые сейчас проходят часто"», — рассказывал Гогишвили в марте.

Источники: «ОВД-Инфо», «Медиазона», «Сфера»

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