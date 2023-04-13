Донос на ЛГБТ-блогеров Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна написал сторож храма в Алтайском крае

Донос на блогеров Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна о «пропаганде» ЛГБТ написал 43-летний Владимир Кушнерик. Он работает сторожем храма в городе Рубцовск Алтайского края, выяснил «Холод».

В протоколе, который составили на Хаояна (есть в распоряжении «Холода») после доноса говорится, что 28 февраля 2023 года Кушнерик обратился в полицию, которая позже установила, что молодой человек разместил в своем ютуб-канале «19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений с гражданином Гогишвили, а именно будучи представителями мужского пола, они целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга за различные части тела, в том числе в районе половых органов».

Кроме того, в протоколе отмечается, что полицейские якобы выяснили, что из почти 65 тысяч человек, которые подписаны на блогеров, 1791 являются несовершеннолетними.

Парень Хаояна Гела Гогишвили в разговоре с «Холодом» отметил, что несмотря на то, что у него есть полный доступ к статистике, даже он не знает, сколько несовершеннолетних подписано на канал. «Потом выяснилось, что эту цифру [с количеством несовершеннолетних] они взяли из группы «ВКонтакте», где я рассказывал про корейского певца [а не про отношения с Хаояном]», — пояснил он.

Полицейские же считают, что Хаоян «распространил среди несовершеннолетних информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способную вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

5 апреля 2023 года блогеров Гелу Гогишвили и его молодого человека задержали полицейские и составили на них административные протоколы об «ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних». После этого Гогишвили отпустили, а гражданина Китая Хаояна суд арестовал на семь суток и постановил выдворить из России.

«Почему-то его увезли в изолятор временного содержания, а должны были — в Центр временного содержания иностранных граждан. После суда на Хаояна надели наручники, а выводили его в сопровождении полиции, как будто он, не знаю, преступник века и совершил геноцид. В суде Хаоян расплакался, когда увидел меня, обнимал. Когда полицейские это увидели, они подошли и сказали: “Хватит пропагандировать ЛГБТ”», — рассказал Гогишвили.

По его словам, соседи по камере относятся к Хаояну хорошо, а вот полицейские отпускают расистские и гомофобные шутки. «Говорят: “Все китайцы ебутся в жопу”. Извините за мат», — говорит блогер.

Гогишвили пытался обращаться в консульство Китая в России, чтобы они как-то помогли Хаояну, однако консулы сказали, что их к нему не пустят.

«Сейчас, если честно, мне стремно выходить даже на улицу: все таксисты меня узнают, прохожие. Про меня знают все коллеги и руководство на работе, а про Хаояна — весь универ. Я переживаю за Хаояна, что он там один в таких ужасных условиях. Не могу из-за этого есть и спать», — говорит молодой человек.

Источник: «Холод»

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