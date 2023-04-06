Блогер Хаоян Сюй арестован на семь суток. Ему вынесли постановление о выдворении из России 

Вахитовский районный суд Казани признал блогера Хаояна Сюй виновным в «пропаганде ЛГБТ» из-за видеороликов на ютуб-канале, который он ведет вместе со своими партнером Гелой Гогишвили. Суд посчитал, что с помощью роликов их авторы «распространяют среди несовершеннолетних желание сменить пол». Сюй арестован на семь суток, суд также постановил выдворить его из России — он гражданин Китая.

Адвокат Адель Хайдаршин возражал против обвинения, потому что невозможно установить возраст подписчиков ютуб-канала. Помимо этого, во всех социальных сетях пары указана маркировка 18+.

5 апреля полицейские задержали ЛГБТ-блогера Хаояна Сюй в «Бургер Кинге», чтобы проверить паспортные данные и регистрацию. Из-за отсутствия паспорта его отвезли в отделение полиции. Гогишвили привез паспорт партнера, после чего сотрудники задержали их обоих. Блогерам сообщили, что на них месяц назад был составлен протокол о «пропаганде ЛГБТ».

Хаоян Сюй учится в Казани. В учебном заведении на блог пары тоже обращали внимание. «Преподавательница сообщила Хаояну, что якобы ей позвонила полиция и сказала, что кто-то в ее группе снимает «гейский контент», поэтому полиция хочет поговорить. И преподавательница начала говорить что-то вроде: "Вы должны соблюдать законы и традиции России", и начались эти "Разговоры о важном», которые сейчас проходят часто"», — рассказывал Гогишвили в марте.

Источник: SOTA

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